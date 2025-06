Ministar za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu Kosova Liburn Aliu saopštio je da se prema novom Administrativnom uputstvu zabranjuje korišćenje određenih vrsta plastičnih kesa u cilju smanjenja zagađenja životne sredine.

Ministar Aliu je zajedno sa zamenikom šefa Kancelarije EU na Kosovu za saradnju Alessandro Bianciardijem i šeficom za saradnju u Ambasadi Nemačke Verom Baumann, održao konferenciju za novinare u Vladi Kosova na kojoj je kazao da se uvodi i sistem povraćaja depozita za plastične flaše. Aliju je rekao da je za izradu ovog Administrativnog uputstva, Vlada Kosova dobila pomoć od Vlade Nemačke.

"Imaćemo zabranu proizvodnje plastičnih kesa od 0 do 25 mikrona, tako da će tanke plastične kese koje se danas koriste i koje se dobijaju po marketima biti potpuno zabranjene, ali će biti dozvoljene kese 0 do 25 mikrona samo za voće, bez držača za ruke. Biće dozvoljeno da se koriste kese od 25 do 50 mikrona, one će koštati 5 centi, ali bez logotipa proizvođača“, rekao je Aliu.

Naveo je da će plastične kese bilo koje veličine i debljine sa odgovarajućim sertifikatom da su napravljene od biorazgradivog materijala biti naplaćivane po ceni od 0,02 evra.

U vezi sistema povraćaja depozita za plastične flaše, ministar Aliu je naglasio da je to projekat koji ne može odmah da se započne jer se mora izgraditi sistem koji će uključivati proizvođače, prodavce, uvoznike ambalaže za plastične flaše, aluminijumskih limenki i staklenih flaša.

"To će značiti da sva velika tržišta moraju imati ove uređaje na kojima se vraćanje novca vrši automatski. Na građanima je da sva ova pakovanja sa oznakom proizvođača stave na elektronski uređaj gde mogu da vrate depozit, refundiraju preko uređaja postavljenog u marketima“, naglasio je Aliu.

Zamenik šefa Kancelarije Evropske unije na Kosovu za saradnju Alessandro Bianciardi rekao je da plastika negativno utiče na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Poručio je da ukoliko se ništa ne preduzme, aktuelna količina plastike će se do 2060. godine utrostručiti.

"Evropska unija preduzima akcije da ukloni zagađenje plastikom kako bi ubrzala tranziciju ka reciklažnoj i efikasnoj plastičnoj ekonomiji“, naglasio je Bianciardi.

Ministar Aliu je kazao da je urađeno i Administrativno upustvo u vezi solarnih sistema u domaćinstvima, koje će takođe imati veliki uticaj na zaštitu životne sredine. Prema tom uputstvu individualna domaćinstva će moći da instaliraju solarne sisteme do 7 kilovati bez posebne dozvole za gradnju i neće im kao do sada biti potrebna saglasnost opštine u kojoj žive.