Nakon čitanja, proučavanja Kur'ana i prelaska na islam, Špankinja Leticia Tirado Murga odlučila je preseliti u Egipat kako bi udobnije i slobodnije živjela svoju vjeru, daleko od rastuće islamofobije u Evropi.

Murga od 2017. godine živi u turističkom selu Tunus kod grada Feyyuma, a mještani su joj dali nadimak "Melek".

Ona je u razgovoru s novinarom Anadolu istakla da voli safarije i kampovanje u pustinji.

"Od malih nogu sam voljela automobile. Voljela sam da se vozim s porodicom kada sam imala nekih 5-6 godina. Pronalazim sebe i svoju dušu u pustinji. Sretna sam što putujem s ljudima u pustinju i pokazujem im ova prelijepa mjesta", rekla je Murga.

Živom među muslimanima

Prelaskom na islam, Murga se u Španiji suočila s nizom problema i pritisaka u društvu i upravo se zato odlučila preseliti u Egipat.

“Postala sam muslimanka u Španiji dvije godine prije nego što sam došla u Egipat. Odabrala sam islam prije nego što sam došla u Egipat. Želim živjeti među muslimanima", rekla je Murga.

Navodeći da je imala neka saznanja o načinu života muslimana i arapskoj kulturi prije nego što je došla u Egipat, Murga je rekla da je prijatno iznenađena ljubaznošću i srdačnosti Egipćana.

"Prvobitno nisam planirala dugoročno da ostanem ovdje. Ljudi su jako ljubazni prema meni. Ovdje sam vidjela ljepotu i slobodu u vjeri. Sretna sam i želim živjeti ovdje", rekla je Murga.

Još jedan san iz djetinjstva koji je Murga ispunila u Egiptu je to što može jahati konje.

Kur’an kao ključ blagostanja

Izrazita ljubiteljica čitanja knjiga Murga je kazala da svojevremeno pročitala i Kur’an i da je to ostavilo jak dojam na nju.

"Odmah sam sebi rekla da bi sve bilo uredu i u blagostanju ako bi se ljudi pridržavali onog što piše u ovoj knjizi. Sve mi se činilo logičnim što je napisano u Kur’anu. Poslije sam istraživala i shvatila da to nisu napisali ljudi, već da je to riječ Gospodarova. Ja vjerujem u to i živim po tome", kazala je Murga.

Pored problema u društvu s kojim se suočila nakon prelaska na islam u Španiji, Murga je morala da se odvikne od mnogih navika i praksi koje je do tada imala i da značajno promijeni način svog života.

"Ne postoji termin poteškoća ako ste uvjereni u nešto. Primjerice, ljudi u Španiji vole svinjetinu i mnogo je konzumiraju. Iznenađeni su i zaprepašteni kad im kažem da ja to ne jedem“, kazala je Murga.