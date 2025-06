Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Oleg Butković potpisali su u utorak u Sarajevu sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Hrvatske o rekonstruciji mosta Brčko – Gunja.

Most Brčko - Gunja na rijeci Savi izgrađen je još u vrijeme Austrougarske, a zbog dotrajalosti preko toga objekta je ograničen teretni promet. Vlasti Bosne i Hercegovine i Hrvatske usuglasile su se da će zajednički održavati mostove.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da će radovi o konstrukciji mosta Brčko – Gunja trebali početi do kraja sljedeće godine i da u narednom periodu slijedi faza projektovanja.

Poručio je da je da će rekonstrukciju pomenutog mosta podjednako finansirati Bosna i Hercegovina i Hrvatska, ali nije tačan iznos će biti poznat kada bude završeno projektovanje i nabavka.

Dvojica ministara razgovarali su i o saradnji na izgradnji cestovne infrastrukture i na rekonstrukcijama mostova.

“Prvi sljedeći most je Novi Grad-Dvor, zatim most iz Orašja i imamo još nekoliko projekata koji su sazreli da brzo krenu. Razgovarali smo i o brzoj cesti koja će povezati Hrvatsku s Unsko-sanskim kantonom. Brza cesta će silaziti kroz centralnu Bosnu, kroz Jajce, prema Travniku i Sarajevu. To je koridor koji dalje od Sarajeva ide prema Podgorici. To je koridor koji ćemo zajedničkim pokušati upisati u mrežu evropskih koridora, koji nakon što se upiše u mrežu može dobiti značajno finansiranje i povlačenja sredstava iz fondova Evropske unije”, rekao je Forto.

Također su razgovarali su i o željezničkoj infrastrukturi, s fokusom na rekonstrukciju Unske pruge.

“Dogovorili smo da uskoro krenemo u projektovanje rekonstrukcije Unske pruge. To je pruga koja 80-ih godina bila jedna od najmodernijih u regiji. Sada je zapuštena i potrebna joj je rekonstrukcija. Krenućemo u izradu projekta, a onda ćemo zajedno ćemo tražiti finansiranje za rekonstrukciju te pruge”, rekao je Forto.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Oleg Butković dodao je da je most Brčko – Gunja u veoma lošem stanju i da će Hrvatske ceste krenuti hitno u realizaciju projekta.

“Raspisaće se natječaj za projekt obnove mosta. Sljedeće godine fizički počinje obnova mosta”, rekao je Butković, najavivši da je osim toga spreman i nacrt sporazuma za granični most Novi Grad – Dvor.

Oba ministra su izjavila da će učiniti sve da se u skorije vrijeme uspostavi željeznička linija između Sarajeva i Zagreba.

“Mi smo u Hrvatskoj u obnovi željezničke infrastrukture, budući da smo autocestovnu infrastrukturu uglavnom izgradili. Izgradili smo većinu zračnih luka, pomorskih. Sada je desetljeće željeznica. To su veliki projekti i velika ulaganja”, rekao je Butković, dodavši i da je Unska pruga veoma bitna za Hrvatsku i njene luke.

Potpisivanju sporazuma prethodio je bilateralni sastanak delegacija dviju zemalja u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.