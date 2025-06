Turski naučnik i profesor koji radi na Boston koledžu u SAD-u Tayfun Sonmez i naučnik i profesor Utku Unver su izvršili 33 uspješna zahvata transplantacije jetre na Medicinskom centru “Turgut Ozal“ Univerziteta Inonu u Malatji, a operacije su izvršene spajanjem pomoću donora i koristeći algoritame i kompjuterski softver.

Direktor Instituta za transplantaciju jetre na Medicinskom centru “Turgut Ozal“ Univerziteta Inonu u Malatji Sezai Yilmaz rekao je za Anadolu da je da su do sada na tom Institutu obavili više od 3.500 transplantacija. Yılmaz je napomenuo da je 85 posto ovih transplantacija obavljeno od živih donora.

Pojašnjavajući da je samo 30-40 posto živih donora kompatibilno sa pacijentom, a da osoba koja nije kompatibilna sa svojim pacijentom može biti kompatibilna sa drugim, Yilmaz je rekao da vrše i transplantacija uz razmjenu donora i da tako oba pacijenta dobiju organe.

On je rekao da su 2019. godine u isto vrijeme uradili 5 transplantacija jetre te je dodao da je profesor Sonmez došao u njihovu bolnicu i da su odlučili da primjene sistem koji su tu razvili ovdje.

"Sistem višestrukih unakrsnih transplantacija jetre izveli su profesori Sonmez i Unver. To je vrlo napredni sistem. Po mom mišljenju, to je najnapredniji sistem na svijetu. To je jedan od važnih matematičkih modela. Naravno, višestruke transplantacije se povezuju s Malatyom. Profesori ekonomije na Bostonskom koledžu su se pitali mogu li takav model primijeniti u drugim zemljama svijeta. Išli su u Koreju i tamo radili neke studije. Profesor Sonmez je došao kada je čuo da se takvi zahvati rade u Malatyi. Rekao nam je da to možemo ovdje, održavali smo sastanke i konferencije. Na kraju smo odlučili da implementiramo ovaj sistem. Malo je mjesta na svijetu gdje se to radilo. Trostruka unakrsna transplantacija po jednom je obavljena u Indiji i Pakistanu. Ali u Malatyi su izvršene tri trostruke unakrsne transplantacije jetre i mnoge četverostruke. One daju šansu većem broju pacijenata“, kazao je Yilmaz.

Transplantacije rađene i uprkos razornim zemljotresima

Yilmaz je kazao da su morali da implementiraju ovaj sistem krajem 2021. godine zbog pandemije Covid-19, a da su uprkos razornim zemljotresima izvršili trostruku transplantaciju u aprilu 2023. godine.

“Onda smo izvršili četvorostruku unakrsnu transplantaciju. Ovo je imalo jak odjek. Ljudi sa liste čekanja donora imaju priliku, čak i ako imaju nekompatibilne donore“, rekao je on.

Naglasivši da su transplantacijama privukli pažnju širom svijeta, Yilmaz je rekao da sarađuju sa prestižnim ustanovama koje im šalju stručnjake na dodatnu obuku, uključujući Bolnicu kraljice Elizabete u Birminghamu, belgijski Univerzitet Gent i još jedan univerzitet iz Nizozemske.

Centar u Malatyi postao važan evropski i svjetski centar

Rektor Univerziteta Inonu u Malatyi Ahmet Kizilay je rekao da su oni jedini centar u Turkiye koji radi višestruke transplantacije jetre i da se pripremaju za 5-6 istodobnih transplantacija jetre.

Navodeći da su unakrsne transplantacije otvorile novo polje u zdravstvenom turizmu, Kizilay je rekao da je Institut za transplantaciju jetre u Malatyi važan turski, evropski i svjetski centar te vrste.

“Bili smo broj dva u svijetu i broj jedan u Turkiye i Evropi. Sada smo broj jedan u svijetu sa unakrsnim transplantacijama. U našem centru se transplantacija radi kod teško oboljelih pacijenata koji se ne mogu liječiti u drugim centrima. Pacijenti nam dolaze iz svih zemalja. Trenutno se kod nas obučava više od 20 stranih ljekara. Stoga je naš Institut za transplantaciju jetre jedan od najvažnijih centara za obuku u svijetu. U tom smislu mi smo centar koji pruža liječenje pacijentima i centar koji pruža veoma bitnu obuku iz ove oblasti. Treća karakteristika nam je da sprovodimo veoma važna istraživanja o transplantaciji jetre“, kazao je Kizilay.

Tim koji je prethodno izvršio unakrsnu transplantaciju bubrega dobio je Nobelovu nagradu. Kizilay se nada da će tim koji obavlja unakrsne transplantacije jetre, ovaj veliki uspjeh okruniti primanjem Nobelove nagrade.