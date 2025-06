Popis stanovništva i stanova u Albaniji počinje 18. septembra u organizaciji Zavoda za statistiku (INSTAT).

Popis je najavljen na konferenciji organizovanoj u srijedu u Tirani, kojoj je prisustvovao i Edi Rama, premijer Albanije.

Rama je tom prilikom istakao da INSTAT ima nesumnjivo institucionalno iskustvo i profesionalni kontinuitet, što je po njemu garancija u provođenju tog procesu.

"Smatram da su sazreli uslovi da krenemo u proces od tolikog značaja i da to uradimo po evropskim standardima. To je težak zadatak jer moramo da kucamo od vrata do vrata kako bismo, prema planu koji je izradio Institut za statistika, za šest sedmica prikupili sve podatke koji su apsolutna potreba iz više razloga. A, prva stvar je da se zaista identifikuje, konkretno, koliko Albanaca, koliko građana ove zemlje danas živi u ovoj zemlji", naglasio je Rama.

Albanski premijer je dodao da je sa patriotskog aspekta važno za njegovu državu da se utvrdi stvaran broj Albanaca koji žive u zemlji.

Rama je dodao da je veoma ponosan na način na koji je Albanija integrisala ostale manjinske zajednice i kako se prema njima odnose bez ikakve diskriminacije.

Generalna direktorica Instituta za statistiku Albanije (INSTAT) Elsa Dhuli je rekla da će popis trajati šest sedmica.

"Popis 2023. godine u potpunosti prati preporuke Ujedinjenih nacija i Evropske komisije u vezi sa razvojem popisa stanovništva širom Evrope i svijeta", rekla je Dhuli.

Popis 2023. godine će biti 12. takav proces u istoriji Albanije. Prvi je obavljen 1923. godine, a posljednji 2011.