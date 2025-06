U nameri da da doprinos i bude odgovoran prema životnoj sredini, a sebi i porodici obezbedi organske plodove, Novopazarac Admir Marovac počeo je da se bavi urbanim baštovanstvom.

Ovaj mladi arhitekta na krovu višespratnice u centru Novog Pazara zasadio je travu, a u saksijama uzgaja paradajz, jagode i različite vrste čajeva. Najveći grad regije Sandžak poslednjih godina doživljava ekspanziju u građevinskoj industriji, pa se tako smanjuje broj zelenih površina. S idejom da unapredi i doprinese zelenijem okruženju, Marovac se odlučio na konkretne aktivnosti. Na krovu višespratnice u novopazarskom naselju Lug u užem centru grada, duže od godinu dana bavi se urbanim baštovanstvom i jedini je u gardu sa više od 120 hiljada stanovnika koji se po plodove iz bašte mora popeti do krova.

“Na ideju sam došao tako što je sve ovo usko povezano sa mojom profesijom. Smatram da smo svi mu dužni da brinemo o ekološkom stanju i životnoj sredini, u tom smislu odlučio sam da svoj krov uredim na način da postane zeleni krov da imam travnjak, da uzgajam različito povrće i da na taj način dam doprinos životnoj sredini i našem gradu, koliko god to bilo nedovoljno makar ću možda uticati i na menjanje svesti”, rekao je za Anadolu Novopazarac, Admir Marovac.

On je jedini urbani baštovan u svom gradu. Kaže da njegovi sugrađani polako počinju da se interesuju i da ga pitaju za savete.

“Trenutno sam jedini i sve to je kod nas na jako niskom nivou. Raduje me činjenica da se polako budi svest. Ljudi počinju da prepoznaju i uočavaju da ulaze u problem sa previše betona i previše zidova i grubih formi. Sve to počinje da bude okidač i da urade nešto slično ovome i za sebe”, rekao je Marovac.

Na krovu višespratnice Marovac ima travnatu površinu, dok u saksijama uzgaja različite biljke i povrće.

“Prošle godine sam uzgajao paradajz, krastavac, razne vrste čajeva, imao sam jagode, cveće i nekoliko vrsta paprika. Sve je to bio svojevrsni eksperiment, gledao sam šta će najbolje uspeti i verujte mi sve uspeva zahvaljujući suncu, vetru i redovnom navodnjavanju. Ove godine najviše sadnica paradajza imam na krovu”, rekao je Marovac.

Uz minimalna ulaganja zeleni krov je višestruko koristan, ističe Marovac.

“Sa finansijske strane gledano, ovaj krov je jeftiniji i od ravnog i svakog drugog krova koji se postavlja kod nas na zgradama. Brojni su benefiti koji idu na račun zelenog krova. Sa ovim krovom bolja je termo, hidro i zvučna izolacija”, kazao je Marovac.

Za svoju zelenu oazu na krovu višespratnice Marovac je za godinu dana, osim podrške sugrađana, dobijao i brojne nagrade i priznanja.