Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić izjavio je danas u Sarajevu da ukoliko Bosna i Hercegovina ne uđe u Evropsku uniju (EU) do 2030. godine, taj blok gubi smisao.

Nešić je to izjavio nakon sastanka sa šefom Delegacije Evropske unije (EU) u BiH i specijalnim predstavnikom EU u BiH Johannom Sattlerom, s kojim je razgovarao o planu tranzicije upravljanja migracijama na domaće vlasti.

Rekao je da je BiH ostvarila pomak na evropskom putu, ali veoma sporo. Šefu Delegacije EU u BiH je poručio kako želi da "BiH brže ide u EU"

"Do 2030. ne budemo li dio Evropske unije, ona gubi smisao. To treba odavde da bude jasna poruka svih naših zvaničnika. Oni meni kažu 'to je proces'. Slažem se ja da je to proces, ali svaki proces ima kraj i naš put u EU treba da ima svoj pozitivan kraj. Ovaj Savjet ministara teži i kao prioritet postavili smo put u EU", rekao je Nešić, ističući da će BiH do kraja godine poslati određene pozitivne vijesti.

Kako je kazao, Bosna i Hercegovina je kolateralna šteta migrantske krize, ali je obećao da Vijeće ministara BiH neće dozvoliti da država postane "depo migranata".

"Ukoliko se desi da zemlje EU hermetički zatvore granicu i mi smo spremni da zatvorimo našu. Imamo dovoljno mogućnosti, sredstava, policijskih službenika da to zajedno uradimo. Prioritet je bezbjednost naših građana", rekao je Nešić.

Dodao je ukoliko EU želi od BiH da čuva njenu granicu, da bude dio kolektivne sigurnosti, treba shvatiti želju BiH da postane punopravna članica EU-a.

"Nemojte da brinite, Bosna i Hercegovina neće postati depo migranata. Mi ćemo znati zaštiti bezbjednost naših građana, nećemo dozvoliti da bilo ko bude ugrožen. Rekao sam da migranti dolaze iz EU, Grčke i Italije i hoće u EU. Danas ovdje pomažemo EU-u, očekujemo da unija pomaže nama na našem evropskom putu", poručio je Nešić.

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler rekao je da je ovo istorijska prilika za izabrane dužnosnike BiH da ostvare napredak na evropskom putu.

"Koristim priliku da pozovem ostale predstavnike domaćih vlasti da nastave ovim putem, koji je uostalom najbolji, da pokažu koliko su ozbiljni u svim svojim aktivnostima. Još je tu propisa koje treba usvojiti, prije svega zakon o sukobu interesa, zakon o sudovima, kompletiranja procesa pregovora sa Frontexom. Tu je još jedan vrlo važan zakonski propis, koji se tiče sigurnosti granica, a koji je u pripremi", rekao je Sattler.

Sattler se osvnuo na komentare bh. ministra sigurnosti Nenada Nešića o migrantskom valu, istakavši da EU pokušava krizu riješiti udruženim snagama.

"Ovo je naša zajednička zadaća. Ima, naravno nekoliko članica EU koje jesu ponijele veći teret. Ovo je zajednički zadatak i na njemu nastavljamo zajednički raditi", rekao je Sattler.

Dodao je je u prihvatnim centrima u BiH oko 2.000 korisnika, a da je kapacitet istih predviđen za prihvat oko 6.000.

"To je daleko od onih brojki koje smo imali ranije u prošlosti. EU ostaje kao partner pružati podršku u BiH, kroz naš finansijski doprinos procesu upravljanja migracijama", rekao je Sattler.

Na kraju je poručio da je EU u protekle tri do četiri godine izdvojila 20 miliona godišnje kao finansijsku podršku procesu upravljanja migracijama za domaće vlasti.

"Devedeset posto troškova smo pokrili. Mislim da smo itekako svjesni svojih obaveza i nastavićemo na njima raditi", poručio je Sattler.

Prema podacima Ministarstva sigurnosti BiH u toj zemlji se trenutno nalazi oko 2.000 migranata, od čega oko 400 boravi na teritoriji Unsko-sanskog kantona.

"Situacija je stabilna. Kapaciteti nisu popunjeni. U ovom trenutku možemo govoriti o stabilnoj situaciji što se tiče kretanja migranata i nadam se da će do kraja godine tako i ostati", rekao je Nešić.