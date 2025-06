Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić izjavio je da budžet vjerovatno neće biti usvojen na vrijeme zbog, kako je kazao, "suludih" zahtjeva, prije svega Ministarstva odbrane BiH.

Istakao je da je dobio zahtjeve budžetskih korisnika koji premašuju 2,7 milijarde KM.

"Ta bahatost se ogleda u sljedećem i to se odnosi samo na pojedine budžetske korisnike. Budžet za 2023. godinu je iznosio 1,3 milijarde KM, a dobili smo budžetske zahtjeve od 2,8 milijardi KM. Ovakav zahtjev ako je neko doživio kao cjenjkanje na pijaci pa misli da traži duplo više i da dobije onda upola manje, to smatram neodgovornim, neprofesionalnim i to neće dobiti podršku ministarstva", kazao je Amidžić na konferenciji za novinare u Sarajevu.

Naglasio je kako to nije korektno prema ljudima koji su birali novu vlast Bosne i Hercegovine.

"Ti budžetski zahtjevi i ti pojedini ljudi koji su poslali te zahtjeve, kao da žive u paralelnom univerzumu koji nema veze sa realnošću Bosne i Hercegovine. Želim da jasno apostrofiram i da ukažem da oni koji se ponašaju tako da trebaju znati da će oni biti krivi ako ne usvojimo budžet. Ovo nije politika, nego brojevi koji su dostavljeni u Ministarstvo finansija i trezora", naglasio je Amidžić.

Poručio je da nikada neće potpisati budžet koji podrazumijeva zahtjeve koji su mu dostavljeni.

"Ekonomska realnost Bosne i Hercegovine je apsolutno drugačija od onoga što sam ja dobio. Institucijama Bosne i Hercegovine za 2024. godinu nedostaje 37 miliona KM da bi troškove zatvorili na nivou 2023. godine. I mi imamo nedostatak, a vi imate korisnike koji izlaze sa zahtjevom višestruko većim od onoga za 2023.", kazao je Amidžić.

Naglasio je da je očekivao da će svi pokušati naći određeni prostor za uštede, dodajući da su najveći korisnici budžeta Ministarstvo odbrane, Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine (OSA), Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), Granična policija, Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) i Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Potom je posebno prozvao Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu Zukan Helez.

"Ministarstvo odbrane umjesto da pokaže najveće razumijevanje i da dođe sa budžetskom realnošću, izlazi sa zahtjevom koje je u ekonomskom smislu finansijski sulud zahtjev. Ako neko očekuje da ću ja pregovarati sa Ministarstvom odbrane, a dobijem zahtjev na milijardu i 770 miliona KM, ja ga pozivam da radi moj posao. To je veće od budžeta svih 75 korisnika u 2023. godini. Budžet veći četiri puta onoga što je odobreno", rekao je Amidžić.