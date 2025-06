Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt danas je u Srebrenici najavio da će donijeti odluku o zabrani izbora i imenovanja na javne funkcije u BiH svih osoba osuđenih za genocid i zločine protiv čovječnosti.

Schmidt se obratio neposredno prije početka programa obilježavanja 20. godišnjice otvaranja Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari. Tom prilikom podsjetio je da je Ured visokog prethodnika (OHR), odnosno njegovi prethodnici Wolfgang Petritsch, Paddy Ashdown i Christian Schwarz-Schilling, imao veliku ulogu u osnivanju Memorijalnog centra za žrtve genocida iz jula 1995. godine u Srebrenici.

”Ako govorimo o preprekama na putu ka krajnjem miru i izgradnji povjerenja u Bosni i Hercegovini teško da postoji veći izazov od nepoštivanja žrtava, preživjelih i svih onih koji su stradali tokom rata”, poručio je Schmidt.

Visoki predstavnik je naglasio da se stoga moraju suočiti sa poricanjem i revizionizmom te se zahvalio svim preživjelima i svim organizacijama žrtava koji su predvodili inicijative da se genocid u Srebrenici ne zaboravi.

”Donio sam danas odluku i imam u otvorenoj ladici još određenih odluka kojima želim da se pozabavim pitanjima koja se tiču žrtava, Memorijalnog centra i dalje borbe za njihov status. Razmišljao sam koji bi to mogao biti bolji dan da objavim ovakvu odluku, nego danas na ovakvom mjestu kao što su Potočari. Tim odlukama će se uraditi sljedeće: prvo će se omogućiti Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari da dalje razvija i širi svoje aktivnosti, posebno one koje su važne za sjećanje na genocid, kako bi se spriječilo njegovo poricanje, revizionizam, kako bi se osigurala prevencija ponavljanja kršenja ljudskih prava i doprinijelo daljem pomirenju. Dakle, doći će do proširivanja centra Institutom za istraživanje i obrazovanje, odnosno edukaciju. Imaćemo domaći i međunarodni tim koji će se sastojati od iskusnih eksperata i stručnjaka za genocid, koji će se baviti pitanjima genocida”, kazao je Schmidt.

Dodao je da je njegova vizija, zajedno za rukovodstvom centra, da samo da vrši komemoraciju, koja je veoma važna, nego i da pristupe obrazovanju mlade generacije u Evropi kako bi naučili šta se u Srebrenici dogodilo.

”U svojim ladicama imam još jedan set odluka kojima pozivam međunarodnu zajednicu i vlasti Bosne i Hercegovine da uzmu u svoje ruke stvar i ukoliko bude prepreka za donošenje tih materijala od strane domaćih organa ja sam spreman na njih stavim svoj potpis. Pod ovim podrazumijevam integraciju podataka u kaznene evidencije o ljudima koji su osuđeni za genocid, za zločine protiv čovječnosti, za ratne zločine od strane civilnih međunarodnih sudova, uključujući i Haški tribunal. Ne može se tolerisati činjenica da takvi ljudi ne budu upisani u odgovarajuće registre”, rekao je Schmidt i nastavio:

”Druga odluka se odnosi na zabranu izbora i imenovanja na javne funkcije svih osoba koje su osuđene za genocid, za zločin protiv čovječnosti i ratni zločin, kao i zabranu dodjeljivanja bilo kakvih nagrada takvim osobama.”