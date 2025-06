Predsjednik Turkiye Recep Tayyip Erdogan razgovarao je s novinarima u Turskoj kući prije povratka u Turkiye iz SAD-a.

Predsjednik Erdogan izjavio je u četvrtak da će premijer Izraela Benjamin Netanyahu posjetiti ovu zemlju.

"Rekao sam mu 'upriličite vašu posjetu (Turkiye)', a potom ću ja sa svojom ekipom posjetiti Izrael, dogovorili smo se", kazao je Erdoganu u razgovoru s novinarima tokom boravka u New Yorku, gdje je prisustvovao 78. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Turski predsjednik je najavio da će njegova zemlja pokrenuti zajednička sondažna ispitivanja sa Izraelom u domenu energetike, te istakao i da će pokrenuti aktivaciju linija prenosa energije, ne samo u Turkiye nego i iz ove zemlje ka Evropi.

Podsjetivši na sastanak s izraelskim premijerom održan u Turskoj kući u New Yorku, Erdogan je kazao kako su postigli dogovor da obim trgovinske razmjene Turkiye i Izraela povećaju sa sadašnjih 9,5 na 15 milijardi dolara, u prvoj fazi.

Kazao je i kako je razmatrana mogućnost uspostave mehanizma koji bi omogućio učešće ministara ovih zemalja s ciljem produbljivanja saradnje.

"Moguće je da dvije zemlje uspostave novu saradnju u oblastima poput energije, turizma i tehnologije", rekao je Erdogan.

Sastanak s Muskom i fabrika Tesle

Podsjetivši na sastanak s Elonom Muskom, vlasnikom i osnivačem kompanije Tesla, Erdogan je kazao kako je na tom sastanku razgovarano o investicijama ove kompanije u Turkiye kao i o zajedničkim koracima u domenu svemirskog programa.

Erdogan je kazao da je pozvao Muska na predstojeći Sajam tehnologije i avijacije (TEKNOFEST) u gradu Izmiru, te izrazio očekivanje da će vlasnik Tesle i prisustvovati istom.

Predsjednik Turkiye je podvukao da antiterorističe akcije Azerbejdžana u regiji Karabaha nisu bile usmjerene na Armeniju, nego na nelegalne oružane grupe u toj regiji.

"Antiterorističke aktivnosti Azerbejdžana u Karabahu nisu povezane s premijerom (Armenije) Pashinyanom, nego sa armenskom pobunjeničkom grupom u toj regij", kazao je Erdogan.

Turski predsjednik je tokom boravka u New Yorku, između ostalih, razgovarao i sa grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom, a u razgovoru s novinarima je ukazao na značaj održavanja aktuelne dobre klime u odnosima među dvije susjedne zemlje.

Erdogan je najavio samit lidera Turkiye i Grčke 7. decembra u Solunu.

"Biće to važan zamah u odnosima dvije zemlje, sastanak pripemaju ministri vanjskih poslova", pojasnio je Erdogan.

Osvrnuvši se i na značaj međunarodnih prizanja Turske Republike Sjeverni Kipar, Erdogan je ukazao na značaj takvih koraka u svjetlu jačanja mira u regionu.

"Niz priznanja Turske Republike Sjeverni Kipar kao nezavisne države bilo bi u službi mira u Istočnom Sredozemlju", rekao je Erdogan.

Predsjednik Turkiye je ponovio značaj reforme Ujedinjenih nacija, refereišući se na izjavu koju je i ovaj put ponovio u obraćanju GSUN-u, kako je svijet veći od pet stalnih članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

"Ukoliko UN ne bude proveo reforme, ukoliko se ne uskladi s vremenom, neće uspjeti u misiji očuvanja mira. Najkonkretniji dokaz tome je rat Rusije i Ukrajine", rekao je Erdogan.

Turski predsjednik Erdogan je kazao i kako Rusija ne može biti ignorisana u međunarodnim okvirima, naglasivši značaj dijaloga u smislu okončanja rata.

"Rusija je jedan od vodećih svjetskih proizvođača žitarica, ne možete ignorisati takvu zemlju", rekao je Erdogan.

"Napadi na svetinje nisu sloboda izražavanja, nego zločin iz mržnje"

Erdogan je podsjetio kako je u svom govoru ali i u razgovorima sa brojnim sagovornicima istakao da napadi na vjerske svetinje muslimana, u prvom redu skrnavljenje Kur'ana ne mogu potpadati pod slobodu izražavanja, nego se radi o zločinu iz mržnje.

"Govorio sam o opasnostima koje sa sobom donose napadi na svetinje pod plaštom slobode izražavanja. To nije sloboda izražavanja, to su aktivnosti koje predstavljaju zločin iz mržnje i podrivaju socijalni mir. Još je bolnije što iz islamskog svijeta nema jačih reakcija na očekivanom nivou. Mi kao Turkiye, nastavićemo reagovati na najjači način. Ne samo islamski svijet, cijela međunarodna zajednica mora dići glas protiv napada na svetinje. Dok to ne bude tako, svetinje drugih vjera takođe dolaze na metu napadu. Naše reakcije na napade na islamske vrijednosti ponovili bismo i u slučaju napada na svetinje drugih vjera", rekao je Erdogan.