Povodom Međunarodnog dana bez automobila aktivisti Zelene akcije izveli su performans kojim su pokazali koliko površine zauzima jedan automobil u odnosu na pješaka.

Pješačenje, biciklizam i javni prijevoz trebaju postati dostupni i prihvatljivi u gradovima kako bi se smanjilo zagađenje zraka, poboljšalo opće zdravlje populacije te izbjegli prometne gužve i kolapsi, poručili su aktivisti Zelene akcije performansom na zagrebačkom Glavnom kolodvoru.

Aktivisti su na Trg kralja Tomislava iznijeli nekoliko maketa čije površine odgovaraju prosječnoj površini koju zauzima gradski automobil s natpisom “Toliko prostora za toliko zagađenja”.

Broj automobila, kako u Zagrebu, tako i u cijeloj Hrvatskoj, svakodnevno raste i automobili zauzimaju sve više javnih površina, upozorio je Bernard Ivčić iz Zelene akcije.

“U cijeloj Hrvatskoj postoji preko 1,8 milijuna automobila koji samo za parkiranje zauzimaju 27 kvadratnih kilometara, s tim da cijela infrastruktura za parkiranje zauzima površinu grada Splita. U Zagrebu ima preko 350.000 registriranih automobila, što situaciju čini neodrživom i traži zaokret u prometnoj politici”, poručio je Ivčić.

Ističe kako im je cilj performansom naglasiti razliku u površini koju zauzima pješak u odnosu na automobil.

“Kada bi jedan pješak za sebe tražio osam četvornih metara površine i zahtijevao ekskluzivno pravo na to, to bi bilo neprihvatljivo, a kada taj isti čovjek sjedne u automobil i zauzme tu površinu, i to u koloni, u prometnoj gužvi, krećući se istom brzinom kao pješak, onda je to odjednom društveno prihvatljivo i ne propituje se”, naveo je Ivčić.

Danas će se u Zagrebu, na Međunarodni dan bez automobila, voziti i ”Zagrebačka žbica”, tradicionalna vožnja biciklima ulicama glavnog hrvatskog grada s ciljem promicanja tolerancije i prometne kulture među svim sudionicima u prometu.