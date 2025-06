Mladi Muhammed Shafii Bari iz Gvineje prešao je 5.000 kilometara na svom biciklu kako bi stigao u egipatsku prijestolnicu Kairo i ostvario san, da studira na prestižnom Univerzitetu Al-Azhar.

Ovaj 25-godišnjak je 17. maja krenuo iz rodnog Konakrija u želji da studira na Al-Azharu koji je jedan od najstarijih i najprestižnijih visokoškolskih ustanova na svijetu.

Oženjen je i otac jednog djeteta, a za studiranje na Al-Azharu je želju dobio inspirativnim predavanjima šejha Muhammeda Mutevellija es-Šaravija.

“Šejh Šaravijevo učenje Kur’ana, njegov tefsir i pozivanje ljudi u vjeru je nešto što volim pratiti. Zato sam i odlučio da dođem u Egipat i studiram“, kazao je Bari u razogovoru s novinarom Anadolu.

On je tokom izazovne putešestvije na biciklu proputovao Gvineju, Burkinu Faso, Togo, Benin, Niger i Čad.

“Bilo je mnogo poteškoća. Spavao sam u šumama i brdima. Najviše sam se bojao krađe bicikla i zato se nisam odvajao od njega i kada bi spavao. Jeo sam jednom ili dva puta dnevno, a teško sam dolazio do vode za kupanje“, kazao je Bari.

Hapšenje, preživljavanje na voću, bijeg od sukoba…

Dok je “pedalao“ kroz Togo, Barija su privele tamošnje snage sigurnosti i ispitivale njegove namjere i razlog putovanja.

“Mnogo su mi pitanja postavili. Odgovorio sam na svako, ali nisam ih uspio uvjeriti u to. Pustili su me tek nakon devet dana pritvora i onda sam prešao u Benin“, kazao je mladić iz Gvineje.

Kroz Benin nije imao problema te vrste, ali je teško dolazio do hrane pa se uglavnom hranio voćem koje je pronalazio u šumi.

Bari je iz Gvineje u Čad stigao za blizu dva mjeseca na svom dvotočkašu i morao je promijeniti rutu zbog sukoba koje u Sudanu vode vojska i pobunjenici.

“Planirao sam u Čadu ostati dvije sedmice i nastaviti put. Nisam se bojao sukoba u Sudanu jer sam iz Gvineje do Čada došao bez ičega. Pomislio sam, Allah mi je pomogao do Čada, pa će i do Egipta“, kazao je Bari.

Međutim, novinar kojeg je upoznao u Čadu mu nije dozvolio da ide u Sudan biciklom, već mu je pomogao da nađe donatora koji mu je kupio avionsku kartu za let iz Čada u Egipat.

Išao bih i pješke da nije imao bicikl

Iako je u Gvineji ostavio suprugu i kćerku, Bari je sretan da je nakon četiri mjeseca stigao u Kairo i ostvario svoju želju.

“Stigao sam zdrav i živ u Egipat. Prikupio sam potrebnu dokumentaciju i upisao se na Al-Azhar. Primljen sam. Došao sam biciklom, ali da ni to nisam imao, došao bih pješke“, kazao je Bari.