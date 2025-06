Franjo se založio za prihvat migranata, u dugom govoru kojim je završena crkvena konferencija o mediteranskim pitanjima u Marseillesu, francuskoj luci koja je stoljećima bila raskrsnica kultura i religija.

- Najviše odjekuje krik bola, koji pretvara Mediteran, 'mare nostrum', iz kolijevke civilizacije u 'mare mortum', groblje dostojanstva. To je prigušeni krik braće i sestara migranata - kazao je on, koristeći latinske izraze koji znače "naše more" i "more smrti".

Franju je u vjetrovitoj luci gdje se nalazi konferencijski centar dočekao predsjednik Emmanuel Macron, s kojim je trebao imati privatni sastanak tokom dana prije povratka u Rim.

Papa je započeo dan posjetom centru za ljude u potrebi u marsejskom kvartu Saint Mauront, jednom od najsiromašnijih u Francuskoj, koji predvodi red časnih sestara, a koji je osnovala sveta majka Tereza.

Kasnije tokom konferencije pozvao je na "velik broj legalnih i redovnih ulazaka" migranata, s naglaskom na prihvatanje onih koji bježe od rata, gladi i siromaštva, a ne na "očuvanje vlastitog blagostanja".

Prema podacima agencije UN-a za izbjeglice UNHCR, ove godine je oko 178.500 migranata stiglo u Evropu preko Mediterana, dok je oko 2.500 smrtno stradalo ili je nestalo.

Vlade u nekoliko evropskih zemalja, uključujući Italiju, Mađarsku i Poljsku, otvoreni su protivnici imigracije.

Franjo je pozvao ljude da "čuju krike bola" koji se dižu iz Sjeverne Afrike i Bliskog istoka.

U petak je kazao da migranti koji rizikuju da se udave u moru "moraju biti spašeni" jer je to "dužnost čovječanstva" i da oni koji ometaju spašavanje čine "gest mržnje", prenosi Reuters.