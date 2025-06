"Skupštini prisustvuju gosti iz regiona i Turske, iz sindikalnih centara s kojima je SSS BiH u Regionalnom sindikalnom savjetu solidarnost. Danas ćemo razmatrati i usvajati izvještaj o radu, o finanskijskom poslovanju, program rada i planove za naredni četvorogodišnji mandat. Imaćemo izbore za organe sindikata, članove upravnog odbora i izbore za predsjednika SSS BiH", rekao je Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH.

Osvrnuo se i na informaciju da je Vlada Federacije BiH pripremila set fiskalnih zakona koji bi trebali olakšati poslovanja u ovom entitetu, ali istovremeno omogućiti i viši standard za građane. Očekuje se da će se to dogoditi kroz stope doprinosa na platu koja bi, umjesto trenutnih 41,5 trebala iznositi oko 30 posto. Istovremeno, minimalna plata podigla bi se na 1.000 KM, što je odavno zahtjev sindikata u u tom entitetu.

"Ako uzmemo u obzir to da smo u prethodne četiri godine imali apsolutno negiranje svih mogućnosti donošenja zakona o minimalnoj plati od strane prethodnog premijera i prethodne Vlade FBiH, moram istaći da smo imali puno više sastanaka za ova četiri mjeseca po ovom pitanju sa novoizabranim premijerom i njegovim članovima Vlade. Sigurno smo i moramo istaći da će taj paket od 1.000 KM vjerovatno biti i puno veći, da će se naći mogućnost i modalitet da se poslodavci dodatno rasterete, ali ono što želimo jeste da imamo garanciju da ono čega država oslobodi poslodavca, će zaista završiti u džepovima radnika", rekao je Šatorović.

Dodao je i da 1.000 KM u odnosu na potrošačku korpu od 3.300 KM nije garant dostojanstvenog života, ali je značajan iskorak od prethodnih 596 KM.

Među prisutnima na današnjoj skupštini bio je i Rašid Fetić, predsjednik sindikata ArcelorMittal Zenica, čiji su se radnici u petak okupili ispred upravne zgrade tog preduzeća, kako bi polusatnim protestom izrazili nezadovoljstvo zbog činjenice da nije potpisan novi pojedinačni kolektivni ugovor, mada im je prethodni ugovor istekao 31. maja.

"Kod nas 70 posto radnika prima platu ispod prosjeka FBiH, to jest 944 KM. Također, imamo problem s radnom snagom. Od posljednje sistematizacije koja je bila 2019. do danas imamo 400-500 radnika manje. Pokušavamo da objasnimo kompaniji i to je jedan od razloga zašto tražimo povećanje plate od 30 posto. S obzirom na to da je plata manja od 1.000 KM a znamo da je potrošačka korpa već 3.300 KM, pitam se kako ljudi žive. Četvoročlanoj porodici plata traje oko sedam dana", rekao je Fetić.

Najavljeno je da će u utorak održati sjednicu predsjedništva sindikata te kompanije, a u četvrtak, 28. septembra, Skupštinu Sindikata AMZ-a, na kojoj će se razmatrati mogućnost stupanja u generalni štrajk.