Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH) Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj akademiji povodom obilježavanja 32. obljetnice ustrojavanja Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske (GSOSRH) u Ministarstvu obrane (MORH), pri čemu je uručio odlikovanja pripadnicima Oružanih snaga.

Hrvatski predsjednik u svom se govoru posebno osvrnuo na aktualne promjene i "velike poremećaje i neravnoteže sila, novca i energije" ocijenivši kako je rat u Ukrajini posljedica upravo tih događanja. Upozorio je i na "disfunkcionalnost Ujedinjenih nacija u prostoru svjetske sigurnosti" te rekao kako je ova organizacija postala talac globalnih antagonizama.

Ocijenio je kako na zapadni svijet, kojega čine Europska unija, SAD, Australija, Južna Koreja i Japan, koji čine 10 do 15 posto svjetske populacije, ostatak svijeta, odnosno država i režima, ne gleda blagonaklono.

"Volimo drugima nametati s nekakve moralno superiorne platforme svoje vrijednosti i sustave i drugi to sve manje i teže podnose", izjavio je Milanović.

Dodao je kako su se nekadašnjem bloku nesvrstanih pridružile Rusija i Kina, veći dio Euroazije te poručio kako je zapadni svijet suočen s ozbiljnim izazovom.

Osvrnuo se i na migrantsku krizu te najavu Slovenije o postavljanju više kontrolnih punktova na granici s Hrvatskom kako bi se suzbio ulazak većeg broja nezakonitih migranata u prostor EU-a, istaknuvši kako ti migranti u Hrvatsku uglavnom nezakonito ulaze iz susjedne Bosne i Hercegovine.

Podsjetio je na anketu koja je nedavno provedena u Hrvatskoj, a koja pokazuje da oko 90 posto hrvatskih građana podržava ovaj slovenski postupak.

"Imamo ono što imamo, sve zato što Bosna i Hercegovina ne može odraditi posao funkcionalne države. Možda oni sami nisu krivi za to, ali to je u hrvatskom neposrednom susjedstvu, u hrvatskom abdomenu. Druga država, da budemo potpuno jasni, nemamo nikakve ambicije, nikakve planove s BiH, ali reda mora biti, jer se to na kraju prebija preko naših leđa, naše reputacije i ugleda, naše sigurnosti, imovine naših građana i njihovih strahova i nesigurnosti onih koji žive u tom prostoru. Rješenje bi bilo BiH preko reda, jer pametni razmišljaju unaprijed kada je moguće, približiti tim integracijama što prije, integrirati ih u EU, razbiti nekakvu iluziju odnosa bosanskih Srba s Moskvom koji nikad nisu postojali niti će postojati, to je obična bajka, ali za to nema apetita, znanja, državništva. BiH može sutra postati članica EU, sutra, a da nitko ne primijeti, i 90 posto problema riješeno", izjavio je hrvatski predsjednik.

Poručio je kako je tzv. srpski problem "glupost", ali i kako od Europske unije ne treba puno očekivati.

Milanović je naveo kako BiH u EU treba integrirati na osnovi Daytonskog sporazuma te poručio kako se taj sporazum ne može mijenjati odlukama Europskog suda za ljudska prava te kako taj sud ne može nalagati BiH promjenu vlastitog Ustava.

"To je opasna rabota. Onda se time koristi privatni član Predsjedništva BiH Komšić koji hrvatsku vlast uspoređuje s Putinom, jer kao ne priznaje europske institucije. Ne priznajemo pravnu hajdučiju i borit ćemo se svim demokratskim i mirnim sredstvima", rekao je Milanović.

Dodao je kako je Hrvatska stranka Daytonskog sporazuma, kao i Beograd, ali kako nije prisutna u BiH sa svojim snagama.

"Ako na to ima pravo Turska, koja nije susjed niti članica i stranka Daytonskog sporazuma, a itekako je interesno upletena u događanja u BiH, i identitetski, što im ne odričemo, međutim Europska komisija kaže da Hrvatska ne može biti unutra", rekao je Milanović.

Pozvao je na "drskiji i odlučniji stav" hrvatske vlade po ovom pitanju, dodavši kako se sva ta pitanja, kao i pitanje stanja na Kosovu, tiču Hrvatske vojske.

Uz hrvatskog predsjednika, na svečanosti obilježavanja 32. obljetnice ustrojavanja Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, okupljenima su se obratili i načelnik Glavnog stožera OSRH-a Robert Hranj i ministar obrane RH Mario Banožić koji su zajednički uručili pohvale i odlikovanja pripadnicima OSRH-a.