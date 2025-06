Italijanka Giovanna Paparella, uspješna poduzetnica i jedna od najpopularnijih fitness instruktorica u Sarajevu, godinama je blisko povezana sa Bosnom i Hercegovinom za koju kaže da je njena druga domovina.

Dok neki drugi građani Bosne i Hercegovine žele napustiti ovu zemlju i nastaviti život negdje drugo, ova Italijanka je u Sarajevu čak pokrenula i veoma uspješan biznis.

Naime, kako je ispričala u razgovoru za Anadolu, Giovanna je u bh. prijestolnici 2003. godine otvorila popularni fitness klub "Lifestyle Club" koji danas uspješno vodi iz Italije, gdje se odlučila vratiti kako bi bila uz teško bolesnog oca, koji je u međuvremenu preminuo.

Fitness klub samo za žene

"Lifestyle Club" postoji od 2003. godine, a od 2019. je namijenjen samo za žensku populaciju.

"Tada sam odlučila da zatvorim vrata za muškarce i da bude otvoren samo za žene. Moja vizija za fitness je malo različita od drugih zato što je za mene bitno da se žena osjeća dobro i da odvoji vrijeme za sebe. Žene koje nikada nisu vježbale ili imaju nekih poteškoća da to uvedu u svoj život, imaju ovdje priliku da postepeno grade tu zdravu naviku", kazala je ova 44-godišnja Italijanka.

Posebno napominje da je veoma važno u današnje doba ubrzanog življenja da se žena kao i drugi ljudi mnogo više posvete sebi i odvoje vrijeme za sebe.

"To će je pokrenuti da počne više brinuti o sebi i da se osjeća bolje nego što se osjeća danas. Ima jedan momenat kod svake žene, kada kaže 'ok, dosta je, ne mogu više trpiti ovo, ne osjećam se sretnom'. Ovaj fitness klub je upravo zbog toga jer ovo nije samo vezano za fizički izgled nego za nutrinu. Mi imamo jedinstven način rada gdje prvo saslušamo ženu kad dođe i razgovaramo zašto je ustvari odlučila da dođe. Iznenadimo se kada žene otkriju pravi razlog zašto dolaze, i to često nije vezano za estetiku nego nešto drugo, možda se razvela, možda joj je umrla draga osoba, možda stres na poslu. Različiti su razlozi zbog čega žene ovdje dolaze. Mi ih saslušamo i na kraju napravimo program koji je prilagođen toj ženi", rekla je Paparella.

Pojasnila je da "Lifestyle Club" nudi jedinstven model rada koji ženama može pomoći da na jednostavan i zabavan način pomoću različitih programa i grupnog vježbanja dostignu željene rezultate i uklone zauvijek svoje nelagode i izgovore.

Dolazak u Bosnu i Hercegovinu

Giovanna je potom ispričala o svom dolasku u Bosnu i Hercegovinu i o dubokoj povezanosti sa ovu zemlju, za koju kaže da je prelijepa i da nudi ogromne prilike za mlade ljude.

"Došla sam ovdje 1998. kada su ljudi bježali iz ove zemlje. Mene je tu dovela ljubav i zbog ljubavi sam ostala. Prvo je bilo povezano sa čovjekom, a sada zbog posla. U 2016. sam se morala vratiti zbog porodičnih problema, ali sam uspjela da sastavim tim žena koje rade sa mnom da ostane ovaj lijepi objekat. Bez obzira što sada živim u Italiji, dolazim ovdje i kao da nikada nisam ni otišla", naglasila je Paparella.

Napominje da je u Bosni i Hercegovini naučila veoma važne stvari kroz život.

"Ovdje sam došla kao djevojka i naučila sam mnogo stvari koje, da sam ostala u Italiji ne bi nikada naučila i možda zbog toga sam i ostala, jer sam pokupila taj bosanski inat, tvrdoglavost, upornost, koje Bosna ima. Ima vrlo lijepih stvari ovdje koje se možda nekada kada se živi u istom mjestu ne vide. Kao stranac vidim tu ljepotu i kako je u biti ova zemlja u nekim stvarima mnogo napredna. Ima mnogo stvari koje se moraju uraditi, ali isto tako zemlja cvjeta od ideja, umjetnost, kultura. Nije to tako loše kako se nama možda nekada čini", istakla je Paparella.

Ostvariti ideje u BiH

Kako kaže, vrlo je važno da mladi ljudi, žene, shvate da u ovdje u Bosni i Hercegovini mogu ostvariti svoje ideje i planove.

"Puni su ideja ali fali taj momenat pozitivnosti koji će doprinijeti da to realizuju. Kada bi se radilo više u tom pravcu sa ženama bilo bi i više ideja i društvo bi mnogo više napredovalo", smatra Paparella, dodajući kako, naprimjer, u "Lifestyle Club" dolaze i veoma obrazovane žene, profesorice, advokatice, ali i studentice i druge žene.

"Kada mlade žene vide da se nešto može uraditi i da je to već neko uradio, onda dobiju inspiraciju da mogu i one to uraditi", kazala je ova uspješna poduzetnica, koja posebno napominje da mladi ljudi moraju imati pozitivnu energiju i ne odustajati od svojih ideja, bez obzira koliko nekada bilo i teško.