Gripa je sezonska bolest čiji dolazak svake godine iščekujemo dolaskom hladnijih dana i boravkom više vremena u zatvorenim prostorima. Sezona gripe počinje u oktobru, a vrhunac dostiže u periodu decembar - februar.

Rozalija Nedić, ljekar u Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti u Zavodu za javno zdravstvo FBiH, izjavila je da se pojava epidemije sezonske gripe, odnosno virusa gripe, javlja od kraja jeseni, početkom zime. Naime prati se od 40. sedmice tekuće godine, do 20. sedmice naredne godine.

"Prošle godine smo u sezoni nadzora nad gripom imali oko 26.000 bolesti sličnih gripi. Testirano je oko 309 uzoraka na sam virus gripe, od čega je 65 bilo pozitivno. Dakle, dosta je zastupljeno. Sada dolazi period akutnih respiratornih infekcija", rekla je Nedić.

Preporuka je da se ljudi koji imaju simptome, a oni su visoka temperatura, kašalj, hunjavica, bolovi u zglobovima ili mišićima, ne kreću u velikim grupama ljudi, da ostanu kući i jave se svom liječniku.

"Kao i u svakoj državi pa tako i kod nas imamo visokorizične grupe koje imaju komplikacije same sezonske gripe, a jedna od komplikacija može biti i smrt. Tako da imamo i prijavljenih smrtnih slučajeva u sezoni sezonske gripe. Što se tiče komplikacija gripe, posebna pažnja se stavlja na visokorizične grupe, a to su stariji od 65 godina, zatim djeca od šest mjeseci do pet godina, trudnice, osobe sa hroničnim bolestima...", istakla je Nedić.

Dotakla se i trenutne situacije u Federaciji BiH, entitetu Bosne i Hercegovine, jer domovi zdravlja već bilježe pacijente koji se javljaju sa visokom temperaturom, hunjavicom...

"Tu je već deseti mjesec i naravno da imamo sve više slučajeva akutnih respiratornih infekcija. Osim gripe, još uvijek postoji i COVID i ostale respiratorne infekcije. Simptomi svih akutnih respiratornih infekcija su otprilike isti - visoka temperatura, bolovi u zglobovima i mišićima, glavobolja i grlobolja. Dakle, simptomi su veoma slični, stvar je samo u testiranju", pojasnila je Nedić.

Građanima je preporučila da jačaju imunitet u ovom periodu, uzimaju vitamine.

"Pokušajte da izbjegavate gužve jer se virus brze širi u gužvi. Perite ruke, održavajte higijenu...To su neke opće mjere koje treba poduzeti kako bi se zaštitili od infekcije", naglasila je Nedić.

Vakcinacija protiv gripe je najbitnija kao jedna od preventivnih mjera. Vakcina je jedna od najučinkovitijih i najsigurnijih, a posebno se preporučuje visokorizičnim grupama ljudi. Vakcinacija se obično obavlja prije sezone gripe kako bi spriječili teže kliničke slike kod visokorizičnih grupa ljudi.

"Trenutno nabavljamo vakcine i nadamo se da će stići tokom oktobra. Bit će dostupno oko 7.000 doza vakcina protiv gripe. Prvenstveno će se ići na to da se vakcinišu prioritne grupe među kojima su osobe starije od 65 godina sa hroničnim bolestima, zatim trudnice i djeca od šest mjeseci do pet godina i zdravstveni radnici koji dolaze u kontakt sa bolesnicima", dodala je Nedić.