Srednja mašinsko-saobraćajna škola Mostar od danas je bogatija za kabinet za izučavanje stranih jezika, među kojim i turskog, kao i za informatiku.

Kompletnu opremu donirali su Republika Turkiye i Vojna misija Turkiye u Bosni i Hercegovini, koji su uz to finansirali i građevinske radove i kupovinu inventara.

"Danas se možemo pohvaliti da smo dobili kompletan kabinet od Turske vojne misije u BiH i Republike Turkye. Oni su uradili kompletan kabinet, od građevinskih radova, opremanja i računarske opreme. On je do sada bio u vrlo lošem stanju. Uradili su sve građevinske radove, namještaj prema projektu koji smo uradili, a onda su sve oplemenili s 29 računara. To je kompletna računarska učinioca koja će se koristiti za izučavanje stranih jezika, informatiku i ostalu nastavu koju mogu podržati ti računari", izjavio je za Anadolu direktor škole Ahmed Pelko.

Današnja donacija jedna je u nizu pristiglih iz Turkiye za ovu školu.

Kabinet za strane jezike i informatiku je drugi u ovoj školi finansiran novcem iz Turkiye.

"Prije devet godina smo imali donaciju TIKA-e. Opremili su nam kabinet za hidrauliku i pneumatiku. I sad je taj kabinet najbolji u Bosni i Hercegovini što se tiče te opreme. Imamo saradnju s dvije bratske škole u Turkiye. Posjećujemo se, a ovo je sada vrh. To je cirka oko stotinu hiljada maraka ulaganja", navodi Pelko.

Neizmjerno je zahvalan prijateljima iz bratske zemlje.

"Zahvalni smo prijateljima iz Turkiye. Republici Turkiye i turskom narodu, Vojnoj misiji Turkiye. Ovu stvar nikad ne bismo sami uradili. To su ogrmna sredstva. Dugo smo čekali da imamo takav kabinet. Oni su rekli da je to najbolji kabinet u Bosni i Hercegovini", ističe Pelko.

Mašinsko-saobraćajna škola danas je savremeno opremljena i učenici u njoj imaju mogućnost učenja po najsavremenijim metodama. Mali problem pojavio se zbog nužnosti uklanjanja objekta za praktičnu nastavu u naselju Južni logor, na mjestu na kojem se gradi Olimpijski bazen.

"Prva stvar koja se mora desiti - mi imamo radionice na mjestu na kojem se radi Olimpijski bazen, a koje još nisu izmještene. To je između 800 i 1.000 kvadratnih metara. I to su ogromna sredstva. Nemamo ni lokaciju. Bili smo napravili zavidan nivo s projektima i donacijama. U školi smo u principu dosta uradili. Imamo kvalitetnu opremu, kabinete, mnogo računara i može se nastava izvoditi. Jedino je deficitaran taj segment praktične nastave", rekao je na kraju Pelko.