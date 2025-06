"Pod nebom vedre vjere - Islam i Evropa u iskustvu Bosne" naziv je multimedijalne izložbe, projekta Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja će biti otvorena 11. oktobra u sarajevskom Collegium Artisticumu.

Riječ je o jedinstvenoj i najvećoj izložbi ikada napravljenoj o islamskoj kulturi u Bosni, istaknuto je na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u Sarajevu.

Nakon dvije godine istraživanja, snimanja na terenu, saradnje s muzejskim i arhivskim ustanovama i bibliotekama kustoski tim je izvršio konačnu selekciju i izložba će sadržavati oko 1.500 različitih vrsta izložbenih jedinica od slika, kaligrafskih radova do nakita i nošnje. Bit će postavljena u Collegiumu Artisticumu 11. oktobra, a za posjetioce biti otvorena dan kasnije, od 12. oktobra.

U toku višestoljetnog prisustva islama na prostoru Bosne i Hercegovine formirala se jedna autohtona, otvorena i dinamična duhovnost i kultura na evropskom tlu, u susretu univerzalnih vrijednosti islama i kulturno-historijskih posebnosti Bosne i Hercegovine.

Ta slojevita kulturna povijest predstavlja se prvi put u multimedijalnoj izložbi kroz različite teme i kroz raznosvrsne izložbene eksponate koji dokumentiraju vjersko-duhovne, društveno-historijske, naučno-obrazovne, kulturne i umjetničke segmente i doprinose bosanskih svjetova islama, navodi se u vodiču izložbe.

Direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Dževad Hodžić, istakao je kako su iza njih hiljade sati rada više timova.

„Ovo je veliki kulturni događaj, jedna velika izložba. Budući da postoji opasnost da se može razumjeti da je to 'neki projekat i neka izložba' koja predstavlja neke vjerske sadržaje, naravno da ima veze sa vjerskim životom islama u BiH, ali ovo je izložba koja predsatvlja kulturni sadržaj i kulturni događaj par excellence“, rekao je Hodžić, napominjući da je objavljena i monografija ove izložbe.

Autor koncepta, kustos i voditelj istraživačkog tima projekta Aida Abadžić Hodžić kazala je kako ova izložba ujedni i prilika i kako njom na određeni način žele ponovo otvoriti vrata Collegium Artisticuma velikim izložbama, da na taj način ponovo preraste u prostor koji zalužuje, i da joj se vrati njen dignitet.

Abadžić Hodžić je podijelila i tehničke detalje izložbe, navodeći kako će biti izloženo više od 1.500 eksponata.

„Mi smo obišli više od 260 lokacija. Na ovoj izložbi ćete imati preko 160 videa, 205 plakata, a na našem web-portalu imate više od 10.000 snimljenih fotografija i videomaterijala. Sistematski je prikupljana i obrađena građa za budući muzej islamske umjetnosti Bosne i Hercegovine“, kazala je Abadžić-Hodžić, dodajući kako je izložba, osim što je multimedijalna, ujedno i multidisciplinarna i višetematska.

S obizrom na to da je riječ o istraživačkom projektu, na pitanje novinara što je to što može izdvojiti kao novo saznaje u sklopu ovog projekta, eventulano nešto što je manje poznato javnosti, Abadžić Hodžić ističe kako izložba uključuje dosta dokumenata koji su osim izuzetno malom broju stručnjaka po prvi put izneseni u javnosti. Tu je i nekoliko dokumenata koji su prvi put objavljeni, koje je lično našla u arhivima u Veneciji i Zadru.

„Tiču se nekih manje poznatih priča iz kulturne historije Bosne, nekad su to neka intimna pisma koja izvanredno pokazuju ulogu žene i položaj žene, međususjedske odnose u periodu osmanske Bosne. Zanimalo nas je i ono što nazivanom historija s margina, one mikro priče koje ukazuju na osobitost svjetova islama u Bosni, u njenom susretu ne samo sa kulturama koje su koegzistirale u vrijeme islama, nego i s onim na što islam ovdje dolazi i kako on to prihvaća i otkuda njegova osobitost i u morfologiji i u mentalitetu“, poručuje Abadžić Hodžić.

Arhitekta i akademik Amir Vuk Zec, koji je zadužen za scenografiju i postavku izložbe, kazao je kako mu je čast biti dijelom ovog velikog projekta.

„Ovo je jedan zbir fenomenalnih informacija i nakupina nečega što će nam pomoći da budemo malo više svjesniji sebe. Ovdje će svako naći sebe u nekom segmentu. Ja mislim da je ovo začetak jednog ozbiljnog muzeja, jednog svjetonazora koji dolazi s islamom ovdje i koji Bosnu preobraća u jednu civilizovanu državu”, kazao je Vuk Zec.

Izložba će biti otvorena od 11. oktobra do 18. novembra svakim danom osim nedjelje, od 10 do 18 sati. Ulaz će biti slobodan.