Aktivistkinja Aida Ćorović osuđena je pred srbijanskim sudom na kaznu od 100.000 dinara (oko 850 evra) zato što je, prema zvaničnom obrazloženju, remetila javni red i mir tako što je jajima gađala zid zgrade u centru Beograda, s tim da se u presudi, slučajno ili namerno, nigde ne pominje da je na tom zidu bio oslikan veliki mural podrške osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću.

Ćorović je za Anadolu istakla da je to mesto u, kako kaže, "samom srcu Beograda", ubrzo postalo kultno na neki način pa je "odjednom jedan zaboravljeni zločinac koji je ubijao goloruke ljude, bio jedan od ključnih ljudi u opsadi Sarajeva i koji je u Haškom tribunalu osuđen za genocid, postao simbol otpora srpskog naroda i heroj".

Ona je uverena da nije slučajnost to što nijednog trenutka, ni u pozivu za suđenje ni u presudi, ne piše da je ona gađala mural s likom osuđenog ratnog zločinca i da je sasvim izvesno da ne bi bila osuđena da je jajima gađala bilo koju drugu zgradu.

"Na jedinom održanom ročištu pitala sam sudiju da li misli da sam stvarno nenormalna pa da u mojim godinama i s ozbiljnim aktivističkim stažom idem i gađam zgrade 'bez veze'. Pitala sam i zašto se nigde ne pominje ko je naslikan na toj zgradi. Rekla sam sudiji da bi ona kao pravnica trebalo da zna da je država Srbija izručila Ratka Mladića i potpisala i ratifikovala sve zakone u vezi sa saradnjom sa Haškim tribunalom, kao i da je Srbija donela svoje zakone za procesuiranje ratnih zločinaca", rekla je Ćorović.

Istakla je da je u trenutku kada je iskazivala svoje neslaganje sa slavljenjem ratnog zločinca ona branila ustavni poredak Srbije dok je sama država Srbija taj poredak kršila.

Zbog toga, dodaje Ćorović, sud u presudi i nije smeo da napiše šta je ona zapravo gađala, jer je jasno da bi takva presuda bila oborena.

Ćorović je ocenila da je sud doneo potpuno besmislenu presudu samo da bi skinuo sa sebe odgovornost i da bi se "snishodljivo poneo prema vlastima u Beogradu".

Ona je ukazala da vlasti u Srbiji takvom presudom sugerišu da je svako ko nije poslušnik partije na vlasti - "građanin drugog reda i da će biti zbrisan".

Ćorović je dodala da se presudom šalje i poruka regionu, Sarajevu, Srebrenici, Splitu i velikom broju gradova na Kosovu, da ratovi devedesetih nisu završeni, "jer je ista ekipa koja je stvarala i finansirala ratove, i koja je stajala iza svog tog užasa, i dalje na vlasti u Srbiji, osim Slobodana Miloševića".

Upitana kakvu konkretnu poruku zvanični Beograd takvom presudom šalje Sarajevu, Ćorović je odgovorila:

"Poruka je sledeća: ko vas šiša, mi bismo opet to uradili i gledali bismo da niko ne preživi. Vrlo je zanimljivo da dobijam upravo takve poruke od ljudi koji nisu na mojoj strani, i to je ključna poruka: šteta je što vas Mladić nije sve pobio, šteta što nije ubijao više. Nažalost, to je stav velikog broja ljudi u Srbiji, jer da nije Aleksandar Vučić i njegova mafijaška klika ne bi bili tu gde jesu."

Ćorović je rekla da će Apelacionom sudu uložiti žalbu na presudu i dodala da se nada će u tom sudu biti "neko inteligentniji" da pusti da slučaj ili zastari ili da donese oslobađajuću presudu.

"Ako se to ne desi, apsolutno sam spremna da ne platim kaznu i spremna sam vrlo rado da odem u zatvor. To nije moja bruka, ja sam štitila ustavni poredak Srbije i njene zakone, spremna sam da za to odslužim zatvorsku kaznu i kamo sreće da ima više ljudi koji su spremni da ne plaćaju razne kazne, pa da vidimo kako će režim Aleksandra Vučića reagovati na to", zaključila je Ćorović.