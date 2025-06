Ovaj 62-godišnji nastavnik historije i geografije je nakon brojnih komplikacija, višemjesečnog pokušaja liječenja bolesti poznate kao osteomijelitis - upale koštanog tkiva, spas pronašao posredstvom turske zdravstvene grupacije Medipol, koja je ove godine otvorila ured u Sarajevu. Zahvaljujući donacijama dobio je mogućnost liječenja u klinici Medipol u Istanbulu, gdje je nakon dvije operacije uspio izliječiti stopalo.

Pirija je na inzulinskoj terapiji tri i po decenije, a komplikacije zbog dijabetesa su uslijedile prije dvije godine kada je povrijedio lijevo stopalo. Povreda je nastala ispod malog prsta, na perifernoj strani. Pomoć je potražio u Konjicu, a potom u Mostaru, Sarajevu te u Zagrebu.

“Nisam mogao sanirati bolest, pa sam po preporuci ljekara iz Mostara otišao u Zagreb, gdje nisam našao rješenje. Bilo je samo preveniranje bolesti, a ona je i dalje napredovala. Nakon godinu dana i četiri mjeseca, noga je počela da otiče. Naši doktori su mi preporučili da sačekam da se ponovo otvori rana i da se tada može sanirati bolest amputacijom onih dijelova koji su zahvaćeni osteomijelitisom. Čekao sam taj period otvaranja rane, jer su mi dijabetolozi savjetovali da ne uzimam više antibiotike. Bio sam skoro godinu dana na antibioticima", kazao je Pirija u razgovoru za Anadolu.

Prije godinu dana bio nepokretan

Kako je kazao, u oktobru prošle godine je bio nepokretan. Nije se mogao kretati ni štakama zbog oticanja noge, pa se, kada je morao, kretao na koljenima.

U tom stanju je od doktora Redže Čauševića dobio preporuku da pokuša otići na liječenje u Medipol kliniku u Istanbulu. Međutim, nije imao mogućnost da plati 10.000 eura za operaciju i terapiju, pa su mu u susret izašle mnoge organizacije, među kojima je Pomozi.ba, kao i Medžlis islamske zajednice Konjic, udruženje Andalus iz Konjica te brojni građani.

“Moj dolazak u Istanbul bio je organizovan. Nisam imao nikakve poteškoće. Medipol je organizovao prevoz od hotela do klinike. Prvu operaciju sam imao u novembru prošle godine, to je bilo čišćenje tih inficiranih dijelova, koje je zahvatio osteomijelitis, za koje nisam imao rješenje. Tada su mi doktori na moje veliko čuđenje dali veliku količinu antibiotika koje sam trebao trošiti 42 dana. Dakle, od zabrane, da ne smijem uopće antibiotike, dobio sam 'avionski kofer' antibiotika. Bilo je sedam grama antibiotika dnevno. Poslije operacije, bio sam na terapiji, a nisam imao nuspojave. U februaru ove godine došao sam na operaciju. Krvna slika je bila mnogo bolja nego prvi put. Nije bilo upale. Tada je doktor vršio operaciju tako što je skinuo ranije ugrađen antibiotik na kostima koje su bile oštećene. To je skinuo, onda je sa lijevog kuka ugradio dio kosti koji je nedostajao. Sada se, hvala Bogu mogu kretati. Prvo, spašen mi je život, drugo mogu se kretati. Tri mjeseca sam to radio uz pomoć štaka. Sada kraće relacije prelazim potpuno normalno", kazao je Pirija.

Treći put je u Istanbulu dobio uloške, zbog deformacije stopala koji bi ih trebali vratiti u normalno stanje. Po četvrtom dolasku u Istanbulu, doktor je izrazio zadovoljstvo zbog stanja stopala, navodeći da je bolje od očekivanog. Pirija nije dobio nikakve lijekove, niti terapiju.

"Želim kazati da ljudi ne odustaju ako imaju slične probleme, postoji rješenje. Mislim da u svijetu ne postoji, po mojim saznanjima, nijedno mjesto gdje se može sanirati ova bolest. Ljekar u Zagrebu mi je rekao da ne postoji lijek za osteomijelitis", kazao je, ističući kako je sada bolest sanirana, ali da ne postoji garancija da se neće vratiti.

Svima koji boluju od raznih bolesti savjetovao je da ne gube nadu i da svim snagama pokušaju pronaći lijek.

"Nada je posljednja koja postoji. Ne treba je gubiti. Govorili su mi bolje i amputirati nogu nego dovoditi život u pitanje. Ja s dijabetesom od 35 godina sam potpuno svjestan kakve komplikacije on donosi na očima, bubrezima, srcu, krvnim sudovima, pošto se radi o stopalu koje je najudaljenije od srca tu je mogućnost pojave otvaranja rana najlakša. Ljudi treba da traže lijek, jer lijek neće doći po njih, nego oni moraju tražiti. I uvijek na kraju tunela ima svjetlo i izlaz. Nisam znao za taj izlaz, ali sam ga tražio", rekao je Pirija, dodavši da je u kontaktu sa doktorima iz istanbulske bolnice i da od njihove nutricionistkinje redovno dobija preporuke o ishrani na osnovu rezultata mjerenja šećera.

Medipol, 32. bolnica u svijetu

Medipol je prva bolnica u Turkiye sa Joint Commission (JCI) akreditacijom te je po uslovima koje osigurava, rangirana kao 32. bolnica u svijetu. Posjeduje i certifikat HIMSS za 6. stepen digitalizacije od maksimalnih 7. Medipol ima 12 bolnica, univerzitet, te predstavništva u 19 zemalja širom svijeta. Godišnji protok pacijenata, uključujući domaće i strane, iznosi više od tri miliona.

Ono što je bitno za građane BiH jeste to da će putem predstavništva u Sarajevu moći dobiti besplatno drugo medicinsko mišljenje od ljekara, a zatim i od stručnjaka u bolnici u Istanbulu, te se informisati o mogućnostima odlaska na tretmane i edukaciju.

Standardne usluge podrazumijevaju stalne transporte pacijenata od aerodroma do hotela/bolnice te usluge prevođenja na više od 30 jezika za vrijeme boravka u bolnici.

Uz organizaciju i pomoć predstavništva u Sarajevu, doktori medicine, ali i studenti Medicinskog i Stomatološkog fakulteta, imaju priliku da pohađaju različite vrste edukacija iz raznih oblasti medicine i stomatologije.

Medicinske usluge pružaju iz svih grana medicine, ali i stomatologije, a ljekari u Medipolu su vodeći stručnjaci u regiji ali i svijetu, te su svi uključeni u nastavni proces Medipol Univerziteta.

Predstavništvo u Sarajevu

U predstavništvu Medipola u Sarajevu, koji se nalazi u ulici Mula Mustafe Bašeskije na broju 64 nedaleko od Sebilja, radi tri uposlenika, od kojih dvoje ljekara, kojima će se građani BiH moći direktno obratiti.

“Na usluzi smo svim pacijentima BiH kako za drugo mišljenje, tako za savjetovanje s ljekarom u Istanbulu i koordiniranje. Medipol Global zdravstvena grupacija nudi medicinske usluge širom svijeta. Otvorili smo 19 predstavništava u svijetu koji na isti način rade kao i mi”, izjavila je Lejla Brkan, izvršni menadžer za Medipol Global u BiH.

Dodaje da su prepoznati po hematologiji (transplantacijama koštane srži), transplantacijama bubrega (100 posto uspješnost), jetre (90 posto uspješnost), dubokoj moždanoj stimulaciji za Parkinsonovu bolest, distoniju i tremor (Ginisov rekord drži njihov prof. dr. Ali Zirh sa 1.100 operacija), dječijoj kardiohirurgiji i operacijama urođenih srčanih mana, neurohirurgiji, ortopediji i fizikalnoj rehabilitaciji s robotskim sistemima, ginekološkoj onkologiji, onkologiji, pulmologiji, ORL, urologiji te inovativni operativni tretman za dijabetes tip 2.

“Pružamo sve medicinske usluge iz svih oblasti medicine. Prva smo bolnica koja je u Turskoj dobila Joint Comissional akreditaciju, što znači da ispunjavamo sve zdravstvene usluge koje Joint Comission postavlja kao standard. Cilj našeg predstavništva je da pomognemo pacijentima, primimo i da naš doktor pregleda pacijenta, njegove nalaze, pripremi ga za odlazak ukoliko se odluči, dakle ponudimo besplatno mišljenje našeg specijaliste”, dodala je Brkan.

Navela je da je u poređenju s bolnicama u Austriji i Njemačkoj bolnica Medipola u Istanbulu do tri puta povoljnija.

“Zasad imamo potpisan ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, preko njih smo imali pacijente iz Banje Luke, čije liječenje su oni finansirali ali riječ je samo o slučajevima kada se ne može ovdje pružiti pomoć. Što se tiče Federalnog zavoda, podnijeli smo zahtjev. Čekamo da budemo i mi uvršteni na listu bolnica”, rekla je Brkan, dodavši da imaju i pacijente koji sami finansiraju svoje liječenje.

Na kraju je zahvalila Udruženju Pomozi.ba koje je dosad finansiralo odlazak i liječenje nekoliko pacijenata iz Bosne i Hercegovine.