Nakon što je stigla ova vijest, iz jedine nuklearne elektrane u regionu poručeno je da ispuštanje nema utjecaja na zaposlenike, stanovništvo i okoliš te da je ispod vrijednosti postavljene kao granična tehničkim specifikacijama.

Nakon zaustavljanja rada elektrane, uspostavilo se stabilno stanje tzv. vruće pripravnosti, ekipe su ušle u zaštitnu zgradu i započele aktivnosti na lociranju mjesta puštanja, nakon čega je utvrđeno da je potrebno započeti postupak hlađenja elektrane.

Hladna zaustava elektrane znači da, osim što elektrana ne proizvodi električnu energiju, značajno se smanjuju temperatura i tlak u primarnom krugu čime se stvaraju i uvjeti za sigurnost radnika.

„Osigurana je nuklearna sigurnost, kao što je bila osigurana sve vrijeme od prve indikacije puštanja. Sve odluke su i bit će zasnovane na načelima konzervativizma i visoke sigurnosne kulture, koje osiguravaju sigurnost zaposlenika, stanovništva i okoliša“, naveli su iz Nuklearne elektrane Krško.

Sve navedeno rezultiralo je određivanjem mikrolokacije propuštanja koja se nalazi na priključnom sistemu primarnog kruga.

Kako je za RTL naveo Saša Medaković iz uprave Nuklearne elektrane Krško, došlo je do curenja vode iz sistema koji hladi jezgru reaktora.

"Nema razloga za paniku. Radi se o manjem odstupanju normalnog pogona koje smo primijetili u noći sa srijede na četvrtak. Došlo je do propuštanja vode na primarnom krugu. To propuštanje je veličine dvadesetak do četrdeset litara na sat. To bi odgovaralo rupici od oko dva milimetra. Zbog naše konzervativne politike i sigurnosne kulture koja uvijek nuklearnu sigurnost stavlja na prvo mjesto, prvo smo odlučili elektranu provjeriti dok ona radi. Kada nismo uspjeli pronaći kvar, odlučili smo obustaviti pogon da bismo omogućili svojim djelatnicima sigurne uvjete rada, odnosno da bismo smanjili zračenje kako bi oni mogli pristupati sistemima i pregledati ih“, istakao je Medaković.

Upitan gdje curi voda, Medaković je odgovorio: "Sve se to događa unutar nečega što se zove zaštitna zgrada. Ona postoji da bi zaustavila bilo kakve mogućnosti istjecanja bilo čega u okoliš. Nema nikakve opasnosti. U ovom trenutku na lokaciji NE Krško otprilike 1.000 ljudi radi svoj posao kao što ga radi i svaki dan."

Dodao je i da se ovo ne dešava često, ali da je u prošlosti, s vremena na vrijeme, bilo sličnih situacija.