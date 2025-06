U jeku porasta slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini, zabrinute građanke i građani Mostara, ženske aktivističke formalne i neformalne grupe i svi koji odbijaju da šute, organizovali su protest u Mostaru pod sloganom "Niti jedna više".

Protesti su u isto vrijeme održani u nekoliko bosanskohercegovačkih gradova.

Prema riječima aktivistkinje Aldijane Trbonja - Tule, žene su danas izašle u znak protesta, jer je 48 posto žena u Bosni i Hercegovini dosad bilo žrtvama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, a jedan od razloga je i taj što 84 posto slučajeva nasilja u porodici ostaje unutar četiri zida i nikom se ne prijavljuje.

"Poseban problem su blage kaznene politike. Mnoge žene izložene su stalnom i brutalnom nasilju. Pakao je to koji završava premlaćivanjem do smrti uživo. Zato što nam je dosta da gledamo kako broj žrtava raste iz mjeseca u mjesec, dok se nasilje nad ženama i djevojčicama općenito doživljava kao privatni problem ili ono za što su same krive, jer, citiram - imaju dug jezik, jer se prave pametne, jer su izabrale pogrešnog", navela je Trbonja - Tule.

U bh. društvu je, kako je rekla, duboko ukorijenjen sistem nejednakosti, njegovana patrijarhalna svijest koja žene smatra niže vrijednim bićima, objektima koje se posjeduje, odnosno subjektima koji se tlače i guraju na najnižu društveno-ekonomsku ljestvicu.

"Žene se danas kući, na ulici, na radnom mjestu, drugim riječima, nigdje ne osjećaju sigurno. Institucije i politike to dozvoljavaju. Kriva je javnost koja im to dopušta. Zato, tražimo hitnu i djelotvornu reakciju odgovornih na svim nivoima u Bosni i Hercegovini te korjenitu promjenu u svim društvenim sferama gdje se ovakva uvjerenja, oblici svijesti i prakse potiču, zataškavaju ili prećutno odobravaju. Svaki naredni slučaj femicida je odgovornost cijelog društva", istakla je.

Na protestu u Mostaru okupilo se nekoliko stotina građana.