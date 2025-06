Izrael ima pravo na samoobranu, ali ne na osvetu i masakr, rekao je u četvrtak hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

"Osudio sam ubojstva (koja je počinio Hamas), izrazio čak i gađenje i gnušanje. Pravo na samoobranu, koje Izrael apsolutno ima, ne uključuje pravo na osvetu i masakr civila. I da si mi brat, tretirat ću te po tim kriterijima", rekao je Milanović novinarima.

Pojas Gaze je pod potpunom opsadom, a Izrael nastavlja s bombardiranjem u odgovoru na najveći napad Hamasa na Izrael u desetljećima, pri čemu je ubijao civile i oteo desetke ljudi.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova izvjesilo je zastavu Izraela na Zrinjevcu u znak solidarnosti, ali Milanović smatra da "nema drugim zastavama mjesta u Hrvatskoj, osim strogo reguliranih situacija kao što je ova unutra gdje je zastava nacionalne manjine ili zastava NATO-a i Europske unije".

Dodao je da će on na Pantovčaku spustiti zastave NATO-a i EU-a. Ne na pola koplja, ali malo ispod hrvatske zastave jer je to "zastava višeg reda".

"Ovo su neke asocijacije koje su sad tu i u odnosu na Hrvatsku nisu vječne. Za Hrvatsku želimo vjerovati da je vječna. Hrvatska zastava i NATO zastava - to nije isto. Hrvatska zastava i zastava Europske unije - to nije isto. Hrvatska himna i himna Europske unije - to nije isto", poručio je Milanović.

Navijači u Grčkoj - to "nema veze s vladavinom prava"

U grčkim zatvorima se već dva mjeseca nalaze 102 hrvatska državljana, a među privedenima nema nijednog grčkog navijača. Predsjednik je ponovio da Grčka primjenjuje ratno pravo i da ova situacija "nema veze s vladavinom pravom i s onim što bi EU trebala biti".

"Te dečke treba iskritizirati kad se vrate natrag. Niti su oni tamo išli ubijati niti se takva namjera može pronaći u forenzičkim tragovima - nema je. To je zarobljeništvo, kao da ih čuvaju za razmjenu. Ne može 100 ljudi biti u zatvoru u normalnom kaznenom postupku u jednoj građanskoj i uređenoj državi", rekao je Milanović.

Kratko je odgovorio na pitanje o migrantskoj krizi jer, kako kaže, ne želi se ponavljati. "Policija ima moju podršku, rade što mogu, u tome ih mnogi ometaju. Ovi migranti nisu kao oni 2015., to su bili ljudi u nevolji. Ovdje ima svakakvih tipova, i mutnih", rekao je.

"Prste dalje" od Dodika

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik pojavit će se u ponedjeljak 16. listopada u sudnici Suda BiH kako bi se izjasnio o krivnji po optužnici koja je protiv njega podignuta zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta.

"To je pokušaj Amerikanaca i Englezića da ga unište i onda valjda dovedu prave četnike na vlast. Ti ljudi rade isključivo štetu Bosni i Hercegovini. Dodik je predstavnik srpskog naroda, izabran je legalno, pošteno, njegova stranka postigla je uvjerljivu pobjedu, on je pobijedio za 30.000 glasova. Prste dalje od njega", rekao je Milanović.