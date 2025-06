Više od 500 ljudi ubijeno je u utorak u izraelskom vazdušnom napadu na bolnicu El Ehli Baptist u Gazi, rekao je za Anadolu portparol Ministarstva zdravlja Ashraf al-Qudra, javlja Anadolu.

Na snimku sa lica mjesta vide se leševi u krugu bolnice.

Reporter Anadolu javio je da su hiljade Palestinaca bile u bolnici kada je zgrada bombardovana.

Izraelska vojska je navela da su izvještaji o mogućem vazdušnom napadu na bolnicu "još uvijek u fazi razmatranja".

Daniel Hagari, glasnogovornik izraelske vojske, rekao je da još nema sve informacije, a više detalja će objaviti kada to bude moguće, objavile su novine "The Times of Israel".

Portparol je rekao da još ne zna da li je eksplozija u bolnici bila izraelski napad.

Palestinska grupa Hamas je objavila da je izraelsko gađanje bolnice "genocid".

Palestinski predsjednik proglasio trodnevnu žalost zbog izraelskog napada na bolnicu

Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas proglasio trodnevnu žalost nakon izraelskog vazdušnog napada na bolnicu El Ehli Baptist u Gazi u kojem je poginulo više od 500 ljudi, javlja Anadolu.

Generalni sekretar Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) Hussein al-Sheikh objavio je da se Abbas vraća na Zapadnu obalu iz Jordana, kao i da je sazvao hitan sastanak rukovodstva za večeras.

"Genocid se ne može tolerisati", naveo je generalni sekretar PLO.

Palestinske vlasti navele da su izraelske okupacione snage počinile genocid bombardujući bolnicu El Ehli Baptist.

Zbog napada su palestinske frakcije na Zapadnoj obali pozvale na proteste. Reporter Anadolu javio je da izbijaju protesti na Zapadnoj obali u znak osude izraelskog vazdušnog napada na bolnicu.

Dopisnik Anadolu javio je i da su u glavnom gradu Tunisa izbili protesti.

Predsjednik Evropskog vijeća: Bombardovanje bolnice u Gazi pokazuje dramatično stanje na terenu

Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je u utorak naveče rekao da bombardovanje bolnice El Ehli Baptist u Gazi pokazuje dramatično stanje na terenu kada se radi o tamošnjim ljudima.

Na konferenciji za novinare održanoj nakon video-konferencije članica Evropske unije o izraelsko-palestinskom sukobi, Charles Michel je rekao:

"Želim izraziti svoje osjećaje zbog nedavne informacije o bombardovanju bolnice u Gazi. Veliki je broj mrtvih. To je pokazatelj dramatičnog stanja na terenu kada se radi o tamošnjim ljudima."

WHO snažno osuđuje izraelski napad na bolnicu El Ehli Baptist u Gazi

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u utorak je najoštrije osudila izraelski vazdušni napad na bolnicu El Ehli Baptist u Gazi u kojem su poginule stotine osoba i mnoge povrijeđene.

“SZO oštro osuđuje napad na bolnicu u sjevernoj Gazi", objavio je Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor WHO na društvenoj mreži X.

"Pozivamo na hitnu zaštitu civila i zdravstvenu zaštitu, te da se naredbe o evakuaciji ponište", naveo je Tedros.

Palestinska zajednica u BiH: Nema riječi kojima se može opisati ovaj čin genocida

Udruženje Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini i Udruženje Bosanskohercegovačko-palestinskog prijateljstva saopštili su da su zgroženi posljednjim brutalnim ratnim zločinom u Gazi u kojem su stotine ljudi ubijene u granatiranju bolnice.

"Nema riječi kojima se može opisati ovaj čin genocida, granatiranja bolnice pri čemu je, prema dostupnim informacijama najmanje 500 osoba ubijeno, a još mnogo ranjeno. Ovo je samo jedan u nizu zločina sa kojima se suočavaju naše sestre i braća u Palestini", navode iz udruženja.

Dodaju da "izraelska agresija svaki dan odnosi stotine života, a sramno ubijanje ranjenika i ciljanje bolnica govori o najgoroj vrsti nasilja i genocidnoj namjeri".

"Pozivamo sve ljude da osude ove zločine i podignu glas protiv nepravde kakvu su Bosanci i Hercegovci doživljavali prije 30 godina", navodi se u saopštenju.

Dodaju i da očekuju da institucije BiH osude ovaj zločin i apeluju na građane da se pridruže okupljanju za mir u Palestini 22. oktobra u Sarajevu.

U vazdušnim napadima Izraela ubijen 3.061 Palestinac

Najmanje 3.061 Palestinac ubijen je u izraelskim vazdušnim napadima na Pojas Gaze, saopšteno je u utorak iz palestinskog Ministarstvo zdravlja.

"Oko 13.750 ljudi je povrijeđeno u izraelskom bombardovanju", navodi se u saopštenju iz Ministarstva.

Gaza proživljava humanitarnu krizu bez struje, dok vode, hrane, goriva ponestaje, kao i medicinskih zaliha. Civili bježe na jug nakon izraelskog upozorenja da evakuišu sjeverna područja.

Borbe su počele kada je Hamas 7. oktobra pokrenuo višestruke iznenadne napade koji su uključivali brojne raketne napade i upade u Izrael preko kopna, mora i iz vazduha. Hamas je poručio da je upad bio odmazda za ranije upade u džamiju Al-Aksa i porast nasilja izraelskih doseljenika.

Izraelska vojska je kao odgovor pokrenula operaciju protiv ciljeva Hamasa unutar Pojasa Gaze.

U sukobima je ubijeno i više od 1.400 Izraelaca, uključujući 299 vojnika.