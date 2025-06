U okviru obilježavanja stogodišnjice Republike Turkiye, večeras je u kinu Meeting Pointu u Sarajevu upriličena posebna projekcija filma “Predanost” reditelja i scenariste Semiha Kaplanoglua.

Projekcija je održana uz podršku Instituta "Yunus Emre", ambasade Republike Turkiye u Sarajevu, i Ministarstva kulture i turizma Republike Turkiye, a projekciji je prisustvovao i ambasador Turkiye u Bosni i Hercegovini, Sadik Babur Girgin.

Film “Predanost” govori o Asli, mladoj majci koja pokušava pronaći dadilju da bi se mogla vratiti na posao. Nakon duge potrage upoznaje mladu Gulnihal, također mladu majku. Sa ulaskom Gulnihal u njen život, Asli se suočava sa svojim tajnama koje je i sama izbjegavala.

"Toliko puta sam bio u Sarajevu i jako sam sretan, jako sam uzbuđen sto se večeras nalazim opet tu, jer ćemo prikazati filmu u okviru 100 godina obilježavanja Republike Turkiye. Nažalost, trenutna situacija u svijetu su ratovi, nadam se da će se to promijeniti", kazao je reditelj u izjavi za medije.

Na pitanje da pojasni kakvu poruku njegov film “Predanost” šalje, odgovorio je:

“Mene je uvijek zanimalo kakav je u današnjem modernom vremenu odnos majke i djeteta. Uvijek me to zanimalo i uvijek sam to istraživao. Kroz ta svoja interesovanja sam pokušao napisati jednu priču i napisao sam je”.

Pojasnio je da je film “Predanost” prvi dio trilogije “Predanost”.

"Mislim da sam peti put ovdje u Sarajevu, dolazio sam i na SFF. Sarajevo ima posebno mjesto u mom srcu kada razmišljam o kinematografiji i filmu. Ovaj film je 2020. godine bio kandidat za Oscara ispred Republike Turkiye", naglasio je Kaplanoglu.

Semih Kaplanoglu jedan je od najpriznatijih pisaca, reditelja i producenta savremenog filma. Za svoj rad višestruko je nagrađen brojnim svjetskim nagradama, među kojim je i Zlatni medvjed za film “Med” na 60. Berlinaleu, kao i nagradu Nezavisnog ekumenskog žirija. Film je vidjela i publika 16. Sarajevo Film Festivala (SFF) u okviru Open Air programa.

Nakon “Mlijeka” i “Jajeta”, filmova koje je publika SFF-a također imala priliku da pogleda, “Med” je bio posljednji dio Kaplanogluove filmske trilogije koji je ocijenjen kao jednostavan, autentičan pristup ljudskoj duši.

Kaplanoglu se ponovo vratio na 23. SFF kada je njegov film “Zrno” zabilježio svjetsku premijeru i otvorio takmičarski program. Kroz svoju produkcijsku kuću Kaplan Film on piše i režira kao nezavisni producent, praveći svjetski priznate međunarodne koprodukcije.

Između ostalog, kao pruducent, doprinio je filmu “Djeca” rediteljice Aide Begić, koji je dobio posebno priznanje žirija u Cannesu 2012. godine.