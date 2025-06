Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu obilježena je 20. godišnjica smrti Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i prvog predsjednika Stranke demokratske akcije (SDA).

Cvijeće su položili članovi porodice, brojne delegacije različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, predstavnici diplomatskog kora i članovi Stranke demokratske akcije.

"Alija se borio za opstanak Bosne i Hercegovine, za fizički opstanak bošnjačkog naroda, za očuvanje onoga što je sadržaj Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je multietnična zemlja. Borio se dugo, prije početka političke karijere, za pravilno razumijevanje islama, jer ksenofobija čini da se ljudi boje drugog i drugačijeg i da ga bez razloga mrze", izjavio je predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović, sin Alije Izetbegovića.

Mišljenja je da su Alija Izetbegtović i njegova generacija "napravili ogroman pomak postavljanjem temelja za ono za šta se vrijedi boriti".

"Mislim da je sve to za šta se on borio opstalo, u izvjesnoj mjeri i unaprijeđeno. Na nama je da konačno dovršimo tu borbu, da zaista ovo nanovo ovo bude jedna multietnična zemlja u kojoj će svaki građanin biti na svakom njenom pedlju jednakopravan. Mislim da je on napravio ogroman pomak, odnosno njegova generacija, postavljanjem temelja za ono za šta se dalje vrijedi boriti", istakao je Izetbegović.

Smatra da se danas cijeni i poštuje lik i djelo Alije Izetbegovića.

"Ovih dana će biti pet-šest različitih manifestacija povodom godišnjice njegovog preseljenja. Ljudi ga pamte, njegove knjige se itekako još uvijek čitaju", dodao je Izetbegović.

Večeras će biti upriličena i svečana Akademija u Narodnom pozorištu Sarajevo, u organizaciji JU Muzej "Alija Izetbegović" i Fondacija "Alija Izetbegović", a pod pokroviteljstvom člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića.

Alija Izetbegović je preminuo na današnji dan 2003. godine od zatajenja srca. Prema procjenama, posljednjem ispraćaju Alije Izetbegovića prisustvovalo je više od 100.000 ljudi, kao i veliki broj bosanskohercegovačkih i međunarodnih zvaničnika. Pretpostavlja se da je to bio najveći broj ljudi koji je ikada prisustvovao nekoj dženazi u Sarajevu.

Alija Izetbegović rođen je 8. augusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu. Pripadao je uglednoj begovskoj porodici koja je živjela u Beogradu, a koja se još 1868. godine preselila u Bosanski Šamac. Već u drugoj godini Izetbegovićevog života, njegov otac Mustafa, koji se bavio trgovinom i bankarstvom, odlučio se na selidbu u Sarajevo, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.

Izetbegović je autor velikog broja publicističkih radova i studija te knjiga: "Islam između istoka i zapada", "Problemi islamskog preporoda" i "Islamska deklaracija". Ove knjige prevedene su na nekoliko jezika i objavljene u više država. Godine 1999. objavio je knjigu "Moj bijeg u slobodu", a 2000. knjigu "Sjećanja" (autobiografski zapis). Sabrana djela Alije Izetbegovića u deset tomova objavljena su 2004. godine.

Dobitnik je niza priznanja i nagrada kao što su Nagrada kralja Fejsala, medalje Centra za demokratiju iz Washingtona, a najuticajniji španski list, madridski "El Mundo" izabrao je Aliju Izetbegovića 1995. za ličnost godine u svijetu.