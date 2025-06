Cijepljenje protiv gripe ključ je za zaštitu rizičnih skupina i cijele zajednice, poručuju vodeći hrvatski medicinski stručnjaci uoči ponovne epidemije sezonske gripe.

Na liječničkoj konferenciji u Zagrebu razgovaralo se o epidemiološkoj situaciji i prevenciji te posebno o komplikacijama gripe kao što su upala pluća, srčani i moždani udar te o skupinama koje su izložene najvećem riziku, s ciljem apela u javnom prostoru kako rizične skupine ne bi smjele ni ove jeseni i zime zanemariti cijepljenje.

Rizične skupine su svi bolesnici sa kroničnim bolestima i stanjima, bez obzira na dob, sa krvožilnim bolestima, dijabetičari, pretile osobe, zatim trudnice te sve osobe starije životne dobi, odnosno osobe starije od 65 godina.

Jasna Čerkez Habek iz Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničke bolnice Sveti Duh, istaknula je kako je prevencija gripe cijepljenjem vrlo važna jer gripa značajno povećava rizik od kardiovaskularnog događaja, posebno u prvom tjednu, kao i sve ostale respiratorne infekcije.

“Visoki kardiovaskularni rizik ostaje povišen čak 28 dana od početka infekcije. Prevencijom infekcije cijepljenjem preveniramo da pacijent dobije novi srčani ili moždani udar“, naglasila je Čerkez Habek.

Dodala je kako virus gripe dovodi i do srčanog popuštanja, do miokarditisa koji može biti fatalan, ali i do infarkta jer pacijenti postaju hipoksični uslijed povišene temperature.

“Cijepljenje je dobar sekundarni, jeftini alat za prevenciju srčanog i moždanog udara kojega ljudi u Hrvatskoj slabo koriste,“ zaključila je Čerkez Habek.

Pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević“ Goran Tešović poručio je kako se očekuje da će ovogodišnja sezona gripe započeti nešto ranije, no kako njen intenzitet ne bi trebao premašiti prošlogodišnji.

“Prošle godine značajan dio epidemije okončan je do siječnja 2023, a započeo je već u listopadu 2022. U pandemijskom razdoblju virusa gripe gotovo da nije bilo“, izjavio je Tešović.

Istaknuo je kako je gripa najteža za djecu mlađu od dvije godine te povećava sklonost za razvoj bakterijskih infekcija, posebno pneumokokne bolesti.