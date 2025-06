Ujedinjujući ljude od Bejruta do Las Vegasa, od Tunisa do Rima, propalestinske demonstracije zahvatile su cijeli svijet; ljudi izlaze na ulice kako bi osudili izraelsko nemilosrdno bombardovanje palestinske Gaze.

A slogan "Od rijeke do mora, Palestina će biti slobodna" postao je neizostavni dio koji izgovaraju okupljane mase. Ali on istovremeno izaziva osudu zapadnih zvaničnika koji ga smatraju antisemitskim.

"To je skraćenica za izjavu da gdje god Palestinci žive u historijskoj Palestini, bilo da su građani Izraela ili stanovnici okupiranih teritorija, oni pate od nekog oblika ugnjetavanja i tome se mora stati u kraj", kaže stručnjakinja za ljudska prava na Bliskom istoku, koja je insistirala da ostane anonimna i da se predstavi pseudonimom dr. Nancy Sokolnik.

Slogan u suštini izražava želju za jedinstvenom palestinskom državom koja se proteže od rijeke Jordan do Sredozemnog mora.

On je duboko ukorijenjen u palestinski folklor i revolucionarne pjesme, s različitim arapskim verzijama, a najčešća je “Min el-maiyeh lel mayieh”, što znači “od vode do vode” – što je poetska referenca na Sredozemno more i rijeku Jordan.

Stručnjaci kažu da ova fraza ima dubok kulturni značaj i da igra ključnu ulogu u oblikovanju palestinskog identiteta i nacionalnosti.

Ona naglašava povezanost sa zemljom, poziva na dekolonizaciju, slobodu i kraj izraelske okupacije sa jedinstvenom, inkluzivnom državom koja predstavlja Palestince i osigurava jednaka prava za sve.

Međutim, proizraelske grupe često označavaju ovu frazu kao pro-Hamasov slogan i tumače je kao “poziv na uništenje Izraela”. Izraelski narativ dobija na zamahu od eskalacije tenzija 7. oktobra.

Povezivanje s nasiljem

Nakon nekih od propalestinskih protesta u Londonu, britanska ministrica unutrašnjih poslova Suella Braverman izdala je u utorak upozorenje šefovima policije u vezi s isticanjem palestinskih zastava i skandiranjem propalestinskih slogana.

Pogrešno predstavivši neke od bitnih aspekata palestinske borbe za slobodu, Bravermen je u svom pismu upozorila da frazu "Od rijeke do mora, Palestina će biti slobodna" treba tumačiti kao pokazatelj nasilne želje za eliminacijom Izraela.

Bečka policija je zauzela sličan stav u srijedu, zabranivši propalestinski protest koji se zasnivao na uključivanju slogana "od rijeke do mora" i karakterizirajući ga kao poziv na nasilje, sugerirajući da implicira brisanje Izraela s karte.

"U suštini, 'Od rijeke do mora, Palestina će biti slobodna', slogan je PLO-a (Palestinske oslobodilačke organizacije) koji je usvojio Hamas", rekao je Gerhard Puerstl, šef gradske policije.

Ovo nije prvi slučaj da se slogan našao na udaru kritika.

CNN je 2018. godine otpustio Marca Lamonta Hilla, afroameričkog autora i aktivistu, nakon njegovih komentara na plenarnoj sjednici UN-a na Međunarodni dan solidarnosti s palestinskim narodom, koji je uključivao poziv na „slobodnu Palestinu, od rijeke do mora".

Objašnjenje njegove poruke

U članku iz 2018. pod naslovom „Od rijeke do mora ne znači ono što mislite da znači“, Maha Nassar, historičarka specijalizirana za arapski svijet 20. stoljeća s fokusom na palestinsku historiju, istraživala je historijske korijene ovog slogana.

Nassar kaže da historijski korijeni ovog slogana sežu mnogo dalje od uspostavljanja Hamasa i da su stari koliko i palestinski otpor protiv cionizma.

Poziv na slobodu „od rijeke do mora“ u sloganu može se pratiti do ranijih napora da se uspostavi jevrejska država u palestinskim zemljama prije nekih 76 godina, piše ona.

29. novembra 1947. Generalna skupština Ujedinjenih naroda izglasala je podjelu Palestine na dvije odvojene države: jednu jevrejsku i jednu arapsku. Dok su Jevreji u Palestini slavili ovu odluku, arapsko stanovništvo joj se duboko protivilo.

Oni su cijelu Palestinu, “od rijeke do mora”, smatrali nedjeljivom domovinom.

Nakon glasanja u UN-u, u Palestini su izbili sukobi između Jevreja i Arapa. Cionistički militanti izveli su nasilne napade, što je rezultiralo prisilnim uklanjanjem Palestinaca iz njihovih domova i zemalja.

Mnogi Palestinci vide “Od rijeke do mora” kao uvod u vlastitu državu u kojoj mogu živjeti kao slobodni građani bez svakodnevnog suočavanja s izraelskom diskriminacijom.

Stotine hiljada Palestinaca protjerano je iz domova kada je izraelska država izrezana iz historijske zemlje Palestine.

Kako ističe Sokolnik, masovno protjerivanje Palestinaca iz "zemlje Izrael" ima historijski zapis, od Nakbe 1947-1952. do kontinuiranog protjerivanja iz sela i četvrti na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem.

Osim toga, izraelski političari koji su trenutno na vlasti poticali su na ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

“Osim ako se oni ne osude i ne procesuiraju na odgovarajući način, obračun s propalestinskim demonstrantima liči na dvostruke standarde", kaže Sokolnik.

“Prava predrasuda od koje možda pate britanski ministar unutrašnjih poslova i bečka policija je antipalestinsko raspoloženje.”