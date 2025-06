Izraelska administracija je ove sedmice, kao i prošle, uvela starosno ograničenje za one koji žele klanjati džuma-namaz, molitvu muslimana petkom, u džamiji Al-Aksa.

Izraelska policija i prošli petak nije dozvolila mnogim Palestincima da uđu u Stari Grad, gdje se nalazi Al-Aksa.

Uprava islamskih fondacija Al-Qudsa navela je da izraelske snage ne dozvoljavaju muškarcima mlađim od 65 godina i ženama mlađim od 50 godina ulazak u Al-Aksu.

Izraelska policija postavila je barikade oko Starog Grada u istočnom Al-Qudsu/Jerusalemu, koji uključuje džamiju Al-Aksa, te na ulaznim vratima.

Nekim Palestincima je dozvoljen ulazak u Al-Aksu nakon provjere identiteta.

Hashim Taha, koji je već 50 godina trgovac u Starom Gradu, rekao je da je Izrael uveo starosnu granicu za Palestince koji žele klanjati u Al-Aksi.

"Uvijek je isto, ali ovaj put su izazvali mnogo problema palestinskom narodu i ako želite ići u Aksu da se mole, to je zatvoreno za mlade ljude. Ni to nije ništa novo, oni to stalno rade", rekao je Taha.

Naveo je da su ulice Starog Grada, kroz koje svakog petka prolaze hiljade ljudi, prazne.

"Ovdje više nema posla, jer je rat i posla nema nigdje. Jedini razlog zašto otvaramo naše trgovine je da pokažemo ljudima i izraelskoj vladi da smo još uvijek na ovim zemljama. Nećemo napustiti ove zemlje, nećemo napustiti svoje domove, radna mjesta i ulice. Ulice jerusalemskog Starog Grada su prazne jer izraelska vlada ne dopušta ljudima da dođu ovamo ili u Al-Aksu", pojasnio je Taha.

Prošle sedmice je objavljeno da samo 5.000 Palestinaca može klanjati džuma-namaz u Al-Aksi, gdje inače u prosjeku klanja od 70.000 do 100.000 ljudi.