Rat Izraela protiv Palestinaca u Gazi mora odmah stati, jer ovo što se dešava je zastašujuće - cijeli se narod istrebljuje, izjavio je ambasador Palestine u Bosni i Hercegovini Rezeq Namoora.

Namoora je u razgovoru za Anadolu izjavio da Sjedinjene Američke Države (SAD), čiji je predsjednik Joe Biden izrazio podršku Izraelu i najavio dodatnu pomoć izraelskim snagama, mogu igrati glavnu ulogu u zaustavljanju rata.

"Prvo, ovaj rat mora stati odmah. Drugo, onaj ko može odigrati glavnu ulogu u svemu tome i odmah zaustaviti ovaj rat je onaj ko ovu agresiju podržava i podupire, a to su u svakom slučaju Sjedinjene Američke Države (SAD). Da SAD želi, mogao bi odmah, ponavaljam, odmah, zaustaviti ovaj rat, ali to ne rade. Vidjeli ste barem dvaput se dosad desilo da su u Vijeću sigurnosti UN-a glasali protiv rezolucija, čak i kada govorimo o nekim humanitarnim ciljevima. Sigurno je da je SAD odgovoran za sve ovo. Drugi ko je odgovoran je cijela međunarodna zajednica. Ovo što se dešava je zastašujuće, neprihvatljivo. Cijeli narod se istrebljuje. Kako može prihvatiti međunarodna zajednica da se ovako nešto dešava u 21. vijeku? Kako to prihvataju oni koji stalno pozivaju na poštovanje ljudskih prava? I bez ovoga, kako mogu prihvatiti okupaciju palestinske teritorije? To je glavni razlog za ono što se dešava trenutno, za ono što se dešavalo i što će se dešavati", rekao je Namoora.

Podrška Izraelu saučesništvo u agresiji na palestinski narod

Uputio je izraze zahvalnosti svima koji su u širom svijeta izašli na ulice kako bi osudili izraelske napade na palestinski narod.

"Što se tiče podrške Zapada, na čelu sa SAD-om, mi to smatramo saučesništvom u agresiji na naš narod. Mi narode SAD-a, Velike Britanije i drugih evropskih i bilo kojih drugih zemalja ne gledamo kao neprijatelje. Međutim, smatramo da je podrška izraelskom okupatoru u agresiji na naš narod neograničena od SAD-a, Velike Britanije i tako dalje. Oni ovim stavljaju sebe u poziciju saučesnika u zločinima protiv našeg golorukok naroda koji je od 1948. godine izložen nizu zločina", poručio je ambasador Palestine.

Kada je riječ o odgovoru arapskih zemalja na dešavanja u Gazi, palestinski ambasador ističe da sve one imaju zajednički stav o palestinskom pitanju koje, kako je kazao, "živi u srcima svih arapskih i muslimanskih naroda kao i svih časnih ljudi na zemlji".

"To podrazumijeva stajanje uz palestinsko pravo na dvodržavno rješenje, koje je postalo dio međunarodnih rezolucija te na pravo za osnivanje vlastite nezavisne države, što je takođe u skladu s međunarodnim rezolucijama. Također, ono što je potrebno jeste da se na osnovu svih ovih principa uspostavi mir, i to u skladu sa međunarodnim pravom. Mi cijenimo i poštujemo stavove svih, međutim želim naglasiti da svaka država ima svoje kalkulacije i kalkulacije naroda i vlade nisu uvijek iste. Želim da uputim izraze zahvalnosti i pozdravim sve narode u arapskom i islamskom svijetu i svim drugim zemljama, koji su iskazali svoju solidarnost s palestinskim narodom. Palestinsko pitanje živi u srcima svih arapskih i muslimanskih naroda kao i svih časnih ljudi na zemlji. Ne želimo se miješati u unutrašnja pitanje nijedne države, međutim, nadamo se da će se uraditi više od onoga koliko se radi. Rat mora da se zaustavi odmah, jer bilo kakav nastavak rata će samo donijeti više zločina, ubistava, bombardovanja i prolivanja krvi... To se sve dešava u 21. vijeku i ovo treba biti sramota za cijeli svijet", dodao je Namoora.

Govoreći o trenutnoj situaciji u Pojasu Gaze, palestinski ambasador navodi da je ona veoma loša, dok se izraelski napadi nastavljaju.

"Bombardovanje je žestoko. Iz zraka, sa kopna i sa mora. Napadi vojske izraelskog okupatora i ostalih trupa izraelskog okupatora su konstantni, konstantno je etničko čišćenje koje se provodi uništavanjem stambenih zgrada, kuća, bolnica... Jedan od posljednjih zločina koji se desio jeste da je bombardovana crkva Svetog Porfirija, koja je treća najstarija crkva na svijetu, a koja se smatra zaštićenim naslijeđem. Ona je, nažalost, bombarovana i u njoj su se nalazili raseljeni, među kojima su djeca, žene, stari. Situacija je, nažalost, sve gora. Pokušaji prisilnog raseljavanja stalno traju", kazao je Namoora.

Dodao je i da svakodnevno pokušavaju kontaktirati rodbinu i prijatelje u Palestini i Gazi, kao i tamošnje institucije, ali da to najčešće ne uspijevaju zbog nedostatka struje i ograničenog pristupa internetu.

Palestinski otpor nema oružje kojim bi mogao ubiti 500 ljudi

Osvrnuo se i na izraelski napad na baptističku bolnicu al-Ahli u Gazi u kojoj je život izgubilo skoro 500 osoba. Bio je to najsmrtonosniji masakr od početka izraelskih napada na Gazu koji traju od 7. oktobra. Iako je izraelska administracija šutjela neko vrijeme, kasnije je iznijela tvrdnju da se napad dogodio kao rezultat projektila koji je iz Gaze lansirao palestinski pokret islamski džihad. Mnogi analitičari, zvaničnici i stručnjaci osporili su izraelske tvrdnje, a te tvrdnje su negirale i palestinske grupe u Gazi. Izraelske tvrdnje osporavane su zbog kontradiktornosti između početne i naknadne reakcije, a izraelske snage su i ranije gađale bolnice, škole i druge civilne objekte i naselja u Gazi.

"Takve tvrdnje su u potpunosti besmislene i lažne. Svi znamo da se ne može desiti da mi sami sebe bombardujemo. Toj bolnici je direktno zaprijećeno da će biti bombardovana i da se ljudi iz nje evakuišu. Međutim, tu se nalaze stari, bolesni ljudi koji su, da kažemo, između života i smrti. Nemoguće je evakuisati ih. Oni namjerno na taj način teroriziraju i zastrašuju ljude kako bi i one u ostalim bolnicama zastrašili. Palestinski otpor, ako je to dobar izraz, nema oružje takve snage kojim bi mogao da pobije 500 ljudi. Stoga, da palestinski otpor ima tu moć, sigurno je da bi se umnogome promijenila cijela jednačina. Ovo su zločini koje provodi banda koja sebe naziva izraelskom vladom. Ove tvrdnje su nastale zbog toga koliko je zastašujući ovaj zločin i kako bi se opravdala izraelska avijacija i skinula odgovornost sa sebe", rekao je palestinski ambasador u BiH.

U nedjelju propalestinski skup u Sarajevu

U Sarajevu je za nedjelju su najavljen skup podrške palestinskom narodu u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali, u organizaciji Palestinske zajednice u BiH i Udruženja bosanskohercegovačkog i palestinskog prijateljstva, a u koordinaciji s Ambasadom Palestine u BiH.

"Mi pozivamo svakog časnog čovjeka u BiH, posebno u Sarajevu, da se priključe skupu na kojem se namjerava izraziti podrška palestinskom narodu i solidarnost s palestinskim narodom. Mi poštujemo, i cijenimo svaki izraz solidarnosti sa našim narodom. Palestinski narod zna da ima mnogo prijatelja u BiH, a mi svakodnevno u ambasadi dobijamo poruke podrške, gdje ljudi vrlo često izražavaju svoje žaljenje, bol i solidarnost s palestinskim narodom. Zahvaljujem se svima, u ime palestinskog naroda, koji će učestvovati u osudi zločina koji se provodi protiv palestinskog naroda još od 1948", rekao je ambasador Palestine u BiH te se zahvalio svim delegacijama, zvaničnicima i građanima BiH koji su dosad uputili podršku palestinskom narodu i posjetili ih.

Okupljanje u Sarajevu, glavom gradu Bosne i Hercegovine, održaće se na platou prekoputa Vijećnice u periodu od 11 do 13 sati, a iz Palestinske zajednice u Bosni i Hercegovi pozivaju građane da ponesu palestinske zastave i svoje transparente.