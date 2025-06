Hiljade građana Sarajeva i drugih bh. gradova okupilo se na skupu podrške narodu Palestine održanom na platou prekoputa Vijećnice.

Okupljeni su nosili zastave Palestine i Bosne i Hercegovine, uzvikivali slogane i nosili transparente s natpisima "Slobodna Palestina", "Zaustavite genocid u Gazi" i "Sarajevo je uz Palestinu".

Skupu su prisustvovali i predstavnici Palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini, ambasador Palestine u BiH Rezeq Namoora, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić i drugi zvaničnici.

Predsjednik Palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini Majed Maarouf u obraćanju okupljenima istakao je da je veoma važno poslati poruku mira iz Sarajeva, grada suživota.

"Palestinski narod tri nepravdu već 75 godina. Palestinski narod ne mrzi nikoga, palestinski narod brani se protiv izraelske okupatorske vojske, palestinski narod pruža ruku mira izraelskom narodu. Želimo da se prizna nezavisna država Palestina i da gradimo mostove mira sa izraelskim narodom", kazao je Maarouf.

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je izrazila zadovoljstvo velikim odzivom građana BiH skupu podrške Palestini.

"Hvala svakom građaninu Sarajeva i Bosne i Hercegovine koji su digli svoj glas za pravdu i istinu. Sarajevo je uvijek bilo na pravoj strani historije, Sarajevo su uvijek borilo za nedužne. Mi najbolje znamo kako je to nemati vode, hrane. Sarajevo čvrsto stoji uz Gazu", kazala je Karić.

Skupu je prisustvovao i veliki broj ljudi iz Zenice, a među njima je bila i Edina koja je poručila da je došla kako bi bar na ovaj način uputila podršku i pokazala solidarnost s Palestincima koji su izloženi brutalnim izraelskim napadima.

"Došli smo ovdje da podržimo naše sestre i braću u Palestini. Važno je da im pružimo podršku", rekla je ova građanka te poručila da svijet ne smije više da šuti o ubijanju nevinih ljudi u Gazi.

Među okupljenima je bio i Amar iz Sarajeva koji je poručio da odmah trebaju prestati strašni izraelski napadi na Gazu.

"Izrael čini genocid u Gazi i to je prava istina i to treba da se zna", kazao je Amar, te dodao da je važno da cijeli svijet zna pravu istinu i šta se to dešava u Gazi.

Rumejsa iz Sarajeva istakla je da je u ovim teškim momentima vrlo važno pokazati solidarnost sa narodom Palestine.

"Došla sam da podržim palestinski narod koji desetljećima gine. Gađaju im bolnice, škole, vrši se genocid nad njima", rekla je ova mlada Sarajka.

U mnogim evropskim i svjetskim gradovima proteklih dana održani su slični protesti podrške palestinskom narodu na kojima je izražena solidarnost s narodom Palestine i upućeni apeli za hitan prekid izraelskih zračnih napada na Gazu.