Nagradu je dodijelio stručni žiri u kojemu su bili predstavnici izdavaštva, obrazovni stručnjaci i drugih stručnjaci u sklopu EEPG-a (European Educational Publishers Group), ističe se u priopćenju.

Nagrađeni obrazovni sadržaj namijenjen je budućim medicinskim sestrama i tehničarima, a cilj mu je pomoći učiteljima i učenicima u medicinsko sestrinskim postupcima poput promatranja izgleda bolesnika, mjerenja vitalnih funkcija, primjeni lijekova te komunikaciji s bolesnikom.

Sadržaj je osmišljen i izrađen u potpuno digitalnom obliku, što omogućava ne samo njegovu dostupnost svim polaznicima medicinskih škola u cijeloj Hrvatskoj, već omogućuje njegovo sustavno osuvremenjivanje novim znanstvenim i stručnim spoznajama.

Autorice sadržaja su profesorice Marijana Neuberg, Ivana Živoder, Tina Košanski, Valentina Vincek sa Sveučilišta Sjever te Sonja Šare, učiteljica iz Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar.

Glavne urednice su Matea Thompson, Ana Kodžoman i Maja Križman Roškar; urednice Anita Terzić, Melita Milić, Klara Šarčević i Katarina Lipovac.

Ravnateljica Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar, ujedno i Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva, Anita Basioli istaknula je da nagrada puno znači i nastavnicima, koji su u projekt uložili sate rada, ali i učenicima, kojima će se olakšati i osuvremeniti nastavni proces kroz korištenje digitalnih sadržaja na IZZI platformi.

"Znanje nikad nije bilo vrjednije u svijetu brzih promjena koje nosi umjetna inteligencija, ali i u svijetu koji je poplavljen lažnim informacijama. S obzirom na to da je znanje najvažniji alat u današnjem svijetu, naš zadatak, kao izdavača, je svaki dan davati podršku učiteljima koji su na prvoj crti obrane znanja", rekao je u povodu nagrade direktor Profil Kletta Dalibor Greganić, navodi se u priopćenju.

Nagrada BELMA, ustanovljena 2009., dodjeljuje se svake godine za visoku kvalitetu obrazovnoga materijala proizvedenoga u bilo kojoj europskoj zemlji. Udžbenici se mogu prijaviti u četiri kategorije, a ocjenjuje ih međunarodni žiri sastavljen od stručnjaka.

Natjecanje provode tri međunarodne organizacije posebno usmjerene na obrazovanje i materijal za učenje - European Educational Publishers' Group (EEPG) osnovana 1991. kao neprofitna udruga izdavača udžbenika, Frankfurtski sajam knjiga i International Association for Research on Textbooks and Educational Media (IARTEM).