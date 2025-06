Višegodišnje nezadovoljstvo položajem, zaradama i obimom posla kulminiralo je jutros samoinicijativnom obustavom rada poštara u Novom Sadu, Vrbasu i selima oko ta dva grada. Svi oni koji čekaju pisma ili pakete u ova dva grada, danas ih, izvesno, neće dobiti.

Šalteri pošte rade, primaju se pošiljke i mogu se platiti računi, ali ništa se ne raznosi. Poštanski službenici odbili su jutros da izađu na teren navodeći da je njihovo strpljenje isteklo i da traže da se hitno promeni njihov ekonomski položaj, ali i broj zaposlenih koji je u konstantnom opadanju, a obim posla sve veći i veći.

Istakli su pet zahteva koje će uputiti najvišim predstavnicima vlasti, te rukovodstvu Pošte Srbije, a to su: momentalni prijem optimalnog broja izvršilaca u tehnologiji, momentalno povećanje plate od minimum 30 odsto, isplata zarade iz dobiti za prethodnu godinu do kraja oktobra, prekid tihe diskriminacije prema zaposlenima koji rade i favorizovanje pojedinaca i zvanične garancije od Vlade Republike Srbije da će zahtevi biti ispunjeni.

Ove zahteve poštari će danas zvanično predati premijeru, predsedniku države, v.d. direktora Pošte Srbije, nadzornom odboru preduzeća i medijima i očekuju reakcije nadležnih.

Protest je specifičan po tome što su poštari obustavili rad bez koordinacije sa sindikalnim organizacijama uz napomenu “da su zahtevi radnički i da nisu sindikalno i politički organizovani“, a poštanski službenici ne žele da u javnost istupaju s imenom i prezimenom.

Jedan od poštara koji je danas sa stotinjak kolega odbio da izađe na teren kazao je za Anadolu da će obustava rada trajati do ispunjenja zahteva, “jer je ovo borba za egzistenciju”.

“Apelovali smo, godinama smo molili nadležne samo da nam obezbede dovoljan broj radnika, a sve ostalo ćemo izdržati. Oni to nisu uradili. Na sve to nam je stiglo obaveštenje da će nam se povećati obim posla, a sada već jedan poštar pokriva dva rejona u gradu, dva sela i teškom mukom uspevamo da isporučimo svu poštu, često radimo prekovremeno i subotom. Forsiraju nas do krajnjih granica, za plate koje su bliže minimalcu nego prosečnoj plati u Srbiji. Nama radnik sa 20 godina staža ima 56-57 hiljada dinara platu, a prosečna zarada u Srbiji je preko 80.000 dinara. Strpljenje je isteklo i nećemo početi da radimo dok se naši opravdani zahtevi ne ispune”, rekao je poštar, koji je želeo da ostane anoniman.

Niske zarade uticale su da broj poštara opada iz godine u godinu, a obim posla se prenosi na preostale poštare. Kako tvrdi sagovornik Anadolu, samo u Novom Sadu nedostaje 30 odsto poštara. Osim toga, postoji i drugi problem kadrovske prirode.

“Kada neko ode u penziju, na njegovo mesto ne dođe novi poštar, već se zaposli administrativni radnik. Obećavaju nam sistematizacije, reforme, ali mi to ne vidimo. Pošta je jedan od najvećih donatora državnog budžeta, a imamo najmanje plate”, kaže on.

Očekuje da će se od sutra njihovom protestu priključiti i drugi gradovi, jer svi imaju iste probleme.

“Od trenutka kada je postalo jasno da danas nećemo raznositi poštu trpimo pritiske, pretnje, ucene, ali držimo se toga da niko neće popustiti. Dok se zahtevi ne ispune, nećemo raditi. Ne možemo ni psihički ni fizički da izdržimo ovaj tempo”, zaključuje razočarani poštar.