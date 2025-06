Američki predsjednik Joe Biden izjavio je u srijedu da je siguran da su izraelski napadi u opkoljenom Pojasu Gaze rezultirali civilnim žrtvama, ali je izrazio sumnju o zvaničnom broju žrtava prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze.

"Nemam utisak da Palestinci govore istinu o tome koliko je ljudi ubijeno. Siguran sam da su ubijeni nevini", rekao je Biden odgovarajući na pitanje o broju poginulih civila u više od dvije sedmice otkako je Izrael počeo bombardovanje enklave.

On je naglasio da je to cijena vođenja rata.

"Mislim da bi Izraelci trebali biti izuzetno oprezni kako bi bili sigurni da se fokusiraju na to da idu na ljude koji propagiraju rat protiv Izraela. Protiv njihovih interesa je kada se to ne dogodi. Ali nemam povjerenja u brojeve koje Palestinci koriste", dodao je on.

Ova izjava došla je dan nakon što je portparol Bidenovog Savjeta za nacionalnu bezbjednost iznio sličnu ocjenu podataka Ministarstva zdravlja Gaze zbog kontrole palestinske grupe Hamas.