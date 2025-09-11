Neki brodovi Globalne flote Sumud koja ide prema Gazi napustili su u četvrtak luku Sidi Bou Said prema Bizerteu na sjeveru Tunisa, u pripremi za planirani polazak humanitarnog konvoja u petak kako bi se probila izraelska blokada palestinskog teritorija.
Prema izvještajima novinara Anadolu, nekoliko plovila koja učestvuju u konvoju isplovilo je iz luke Sidi Bou Said, sjeverno od glavnog grada Tunisa.
Aktivisti su također podijelili slike na društvenim mrežama koje prikazuju neke od brodova flote kako stižu u Bizerte, oko 60 kilometara od glavnog grada.
Član Upravnog odbora Mohamed Amin Bennour rekao je službenoj novinskoj agenciji Tunis Afrique Presse (TAP) da je odluka o promjeni kursa donesena jer su uslovi bili nesigurni za male i srednje brodove koji bi isplovljavali direktno iz priobalnog grada u blizini Tunisa.
"Selimo se u Bizertu kako bismo završili pripreme prije nego što krenemo prema Gazi u petak", rekao je.
Drugi organizator, Nabil Chennoufi, naglasio je da je odgađanje isključivo uzrokovano vremenskim uslovima, a ne sigurnosnim problemima, napominjući da su tuniske vlasti već dale odobrenje za konvoj.
Flota uključuje oko 36 plovila koja prevoze između 500 i 700 aktivista iz više od 40 zemalja. Očekuje se da će se dodatni brodovi iz Italije i Španije pridružiti duž rute, dok su organizatori rekli da je i egipatski brod dobio odobrenje za učešće.
U srijedu su se hiljade Tunižana okupile u Sidi Bou Saidu u znak podrške misiji, mašući palestinskim i tuniskim zastavama i skandirajući protiv izraelske blokade Gaze.
Konvoj je najveći te vrste do sada, budući da su prethodni pokušaji uključivali pojedinačne brodove koje je Izrael presreo na moru. Organizatori kažu da im je cilj osporiti blokadu i dostaviti humanitarnu pomoć Palestincima u Gazi, gdje vlada glad zbog višemjesečnog zatvaranja svih prelaza od strane Izraela.
Integrirana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC), koju podržavaju UN, potvrdila je 22. augusta da je glad zahvatila sjeverni dio Gaze i upozorila da bi se mogla proširiti kako se izraelska blokada nastavlja.
Izraelska vojska nastavila je brutalnu ofanzivu na Pojas Gaze, ubivši više od 64.700 Palestinaca od oktobra 2023. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.