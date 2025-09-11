Neki brodovi Globalne flote Sumud koja ide prema Gazi napustili su u četvrtak luku Sidi Bou Said prema Bizerteu na sjeveru Tunisa, u pripremi za planirani polazak humanitarnog konvoja u petak kako bi se probila izraelska blokada palestinskog teritorija.

Prema izvještajima novinara Anadolu, nekoliko plovila koja učestvuju u konvoju isplovilo je iz luke Sidi Bou Said, sjeverno od glavnog grada Tunisa.

Aktivisti su također podijelili slike na društvenim mrežama koje prikazuju neke od brodova flote kako stižu u Bizerte, oko 60 kilometara od glavnog grada.

Član Upravnog odbora Mohamed Amin Bennour rekao je službenoj novinskoj agenciji Tunis Afrique Presse (TAP) da je odluka o promjeni kursa donesena jer su uslovi bili nesigurni za male i srednje brodove koji bi isplovljavali direktno iz priobalnog grada u blizini Tunisa.

"Selimo se u Bizertu kako bismo završili pripreme prije nego što krenemo prema Gazi u petak", rekao je.

Drugi organizator, Nabil Chennoufi, naglasio je da je odgađanje isključivo uzrokovano vremenskim uslovima, a ne sigurnosnim problemima, napominjući da su tuniske vlasti već dale odobrenje za konvoj.

Flota uključuje oko 36 plovila koja prevoze između 500 i 700 aktivista iz više od 40 zemalja. Očekuje se da će se dodatni brodovi iz Italije i Španije pridružiti duž rute, dok su organizatori rekli da je i egipatski brod dobio odobrenje za učešće.