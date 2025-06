U prisustvu prijatelja, kolega i predstavnika vlasti, obilježena je peta godišnjica ubistva policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

Na spomen-ploču ubijenim policijskim službenicima na mjestu ubistva u ulici Geteova do broja 1 u Općini Novi Grad Sarajevo, položeno je cvijeće, proučena je Fatiha i održana minuta šutnje.

Danas se u dvorani "Ramiz Salčin" održava i Memorijalni turnir u malom nogometu pod nazivom "Adis&Davor".

"Ono što obećamo to i uradimo. Obećali smo da nećemo stati dok ubice naših kolega ne budu privedene pravdi. Mi smo završili naš posao. Predali smo nadležnom tužiocu, tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo radi na tom predmeti i u toku je sudski postupak. Vjerujem i nadam se da će naše pravosuđe umjeti naći adekvatnu kaznu za ovo gnusno ubistvo naših kolega", rekao je ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica.

Poručio je da je "napad na policiju, napad na državu".

"Ovakve vrste krivičnih djela su komplikovana po svojoj prirodi, s obzirom na to da je došlo do proteka određenog vremena od samog ubistva. I čim protiče određeno vrijeme, odmah je to teže istraživati. Bez obzira na te neke prepreke, mi nismo stali, radili smo na tome i riješili smo ovo ubistvo", dodao je Katica.

Sadik Ećo, predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije KS-a, kazao je da danas, nažalost, obilježavaju petu godišnjicu od ubistva sarajevskih policajaca.

"Moja poruka je da se to više nikada i nikome ne ponovi. Časno, profesionalno i pošteno su obavljali svoj posao. Ubijeni su jer su svoj posao obavljali kako treba. Izvršioci tog svirepog ubistva su nemilosrdno izvršili likvidaciju naših policijskih službenika. Zahvaljujući istražiteljima uprave policije i postupajućim tužiteljicama, u saradnji sa ostalim policijskih agencijama i Obavještajno-sigurnosnom agencijom, izvršioci tog svirepog ubistva se nalaze tamo gdje i treba da budu - iza rešetaka", poručio je Ećo.

Očekuje da će im se izreći kazna kakvu i zaslužuju u skladu sa zakonom.

"Nikada se ne može dovoljno kazniti ovo, ali se može zadovoljiti neka pravda. Kada oduzmete dva života, i da nisu policijski službenici, to se ne može dovoljno kazniti, ali pravda se može i mora zadovoljiti, i moraju biti najoštrije sankcionisani", dodao je Ećo.

U toku dana planiran je i obilazak mjesta ukopa policijskog službenika Šehovića na Šehidskom mezarju Buća Potok i mjesta ukopa policijskog službenika Vujinovića na centralnom groblju "Sveti Josip", Ciglane.

Policajci Šehović i Vujinović svirepo su ubijeni u napadu na Alipašinom Polju od nepoznatih osoba, dok su bili na dužnosti.

Pucnjava se dogodila ma današnji dan 2018. oko četiri sata ujutru u sarajevskom naselju Alipašino Polje kada su policijski službenici zatekli grupu kriminalaca u krađi vozila u Geteovoj ulici. Policijski službenik Adis Šehović ubijen je na mjestu pucnjave, dok je Davor Vujinović teško ranjen, usljed čega je kasnije podlegao povredama.

Pred Kantonalnim sudom Sarajevo 7. februara počelo je suđenje trojici optuženih za ubistvo sarajevskih policajaca, Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

Optuženi Savo Marinković, Aleksandar Macan i Marko Trifković terete se da su 26. oktobra 2018. godine, tokom krađe automobila u sarajevskom naselju Alipašino Polje, ispalili najmanje 20 hitaca u dvojicu policajaca.