Digitalnim izložbama, 3D projekcijama i drugim različitim sadržajima u organizaciji Direkcije za komunikacije pri Uredu predsjednika Turkiye, obilježava se 100. godišnjica osnivanja moderne Republike Turkiye.

Na trgu Uskudar u Istanbulu već je otvorena "Posebna izložba: Recep Tayyip Erdogan", koja je organizovana po uzoru na riječi turskog predsjednika: "Imao sam snove. Sretan sam što mogu ostvariti te snove jedan po jedan", na kojoj su u digitalnom izdanju prikazani projekti koji su realizovani u 20 godina pod njegovim vodstvom.

Na digitalnim ekranima postavljenim na izložbi moguće je vidjeti sadržaje pod temama "Stoljeće mira", "Stoljeće prometa", "Stoljeće obrazovanja", "Stoljeće proizvodnje", "Stoljeće moći", "Stoljeće odbrane", "Stoljeće nauke", “Stoljeće energije“, “Stoljeće saosjećanja“, ”Stoljeće zdravlja“, te sadržaj o turskom automobilu Togg.

Građani već posjećuju prostor projekcija kako bi vidjeli vizuale pripremljene za projekte koji se realiziraju u mnogim područjima, od odbrane do energetike, od zdravstva do nauke, od prometa do obrazovanja.

Osim u Uskudaru, veliki digitalni ekran postavljen je i na poznatom istanbulskom trgu Taksim, sa konceptom "Stoljeće Turkiye, od prošlosti ka budućnosti". Na dan praznika, 29. oktobra, putem velikog ekrana će moći uživo pratiti proslave širom zemlje.

Posebni vizualni sadržaji za 100. godišnjicu Republike prikazani su građanima na ogromnom ekranu postavljenom na Trgu slobode Bakirkoy. Neki su građani prezentaciju, koja se mogla gledati u tri dimenzije, snimali svojim pametnim telefonima. Pojedini građani su emotivno posmatrali snimke na velikom ekranu.

Slični sadržaji organizirani su i u Kadikoyu, ali i drugim dijelovima grada.