Rad Behram-begove medrese, nakon četrdeset i četiri godine od njenog prisilnog zatvaranja, ponovo je nastavljen 6. oktobra 1993. godine. Ove godine obilježava se trideset godina od obnove rada ove najstarije odgojno-obrazovne ustanove na području sjeveroistočne Bosne.

Behram-begova medresa pamti podršku velikog broja ljudi i institucija u periodu njene obnove i razvoja. Tim povodom Muftijstvo tuzlansko i Behram-begova medresa upriličili su prijem za ranije predsjednike Tuzlanskog kantona, premijere i ministre obrazovanja u Vladi Tuzlanskog kantona, te gradonačelnike Tuzle.

Prijemu su prisustvovali reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović, muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović i direktor medrese Ahmed ef. Hatunić te njihovi saradnici.

Kavazović je kazao kako je Behram-beg, osnivač ove škole, imao iskren nijet da ljudima ovih prostora omogući sticanje i prenošenje znanja.

"Svako onaj ko posjeti izložbu 'Pod nebom vedre vjere', koju smo nedavno otvorili u Sarajevu, vidjet će da je Bošnjake, tokom stoljeća, najviše zaokupljalo obrazovanje i da smo najviše ulagali u otvaranje i razvijanje obrazovnih ustanova. Kao narod smo prošli mnoge faze našeg stasavanja i odrastanja. Naši ljudi uvijek su težili ka tome da potvrde svijest o sebi. Ova škola je za nas bila i ostala živo sjećanje. Još uvijek među nama imamo učenike koji su ovu školu pohađali 1949. godine, onda kada je ona zatvorena. Oni su bili važna poveznica tog vremena i nas koji smo je ponovo pokretali 1993. godine", kazao je Kavazović.

Istakao je da je ono čemu danas svjedočimo u Behram-begovoj medresi djelo velikog htijenja dobrih ljudi.

Obnavljanjem medrese u ovom gradu obnovili smo dio našeg identiteta i naše tradicije, naglasio je reisul-ulema.

"Ova škola će, ako Bog da, nastaviti svoj rad i doprinosit će odgajanju i obrazovanju djece kako bi oni bilo korisni članovi našeg društva. A mi moramo i dalje ostati budni i biti potpuno opredjeljeni da Bosnu i Hercegovinu čuvamo od mnogih nedobronamjernih uticaja i da se neprestano zalažemo protiv nepravde. Nema odgovornosti za naš narod i državu izvan nas", poručio je Kavazović.

Muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović, prvi direktor Behram-begove medrese u njezinom najnovijem periodu djelovanja, kazao je kako je ovaj susret upriličen da bi se iskazala zahvalnost i odalo priznanje svima onima koji su nesebično učestvovali na zajedničkom putu obnavljanja ove obrazovne ustanove.

Posebno je zahvalio Kavazoviću te drugim brojnim alimima koji su snažno doprinjeli obnavljanju i razvoju Behram-begove medrese.

"Behram-begova medresa je preteča institucionalnog obrazovanja u Sjeveroistočnoj Bosni. Velika je činjenica da smo u teškom vremenu 1993. godine, vremenu agresije na Bosnu i Hercegovinu, obnovili rad ove obrazovne ustanove, kao što je i veoma delikatna činjenica da je četrdeset i četiri godine prije toga tadašnji režim zatvorio najstariju školu u ovom dijelu domovine. Sve su to naše velike pouke i opomene. Svi mi koji smo ovdje danas, mnogi naši muderrisi, vakifi i prijatelji, naše dobre džematlije, generacija su koja je obnovila Behram-begovu medresu. Svima se želimo zahvaliti na njihovom doprinosu i podršci", kazao je Fazlović.

Naglasio je da su to bili teški počeci u kojima ova škola nije imala nikakvu materijalnu osnovu, ali je imala veliku podršku ljudi i institucija, tadašnje općine Tuzla i drugih lokalnih zajednica, a posebno Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona.

Muftija je naglasio da je podrška Tuzlanskog kantona od početka rada Medrese pa do danas uvijek bila na visokom nivou. I ovom prilikom je istakao ulogu Rijaseta Islamske zajednice, Muftijstva tuzlanskog, medžlisa i džemata u radu i razvijanju Behram-begove medrese tokom svih ovih trideset godina njezinog obnovljenog rada.

Prisutnima na ovom prijemu obratio se i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.

"Period u kojem Behram-begova medresa nije radila pokazao je da istinske vrijednosti jednoga društva ne mogu biti ugušene. Dođe momenat kada one ponovo proklijaju. Behram-begova medresa, kao istinska vrijednost našeg društva, ponovo je proklijala i evo već trideset godina daje plodove. Daje plodove u vidu onih koji su prošli kroz Behram-begovu medresu i danas su intelektualno snažan dio našeg društva. Čestitam svima onima koji su u tom ključnom momentu imali viziju, odvažnost i neophodnu stručnost da proces obnove ove škole započnu i da dođemo do toga da je Behram-begova medresa već dvanaest godina uzastopno najbolja srednjoškolska ustanova na području Tuzlanskog kantona", kazao je Halilagić.

Danas, trideset godina nakon početka njene obnove, Behram-begova medresa je savremena odgojno-obrazovna ustanova sa razvijenom infrastrukturom i programima koji se kontinuirano unapređuju, kazao je direktor Ahmed Hatunić.

"Zahvaljujem vam se na razumijevanju, saradnji i podršci koje nije manjkalo od 6. oktobra 1993. godine do današnjeg dana. Bilo je to tako u svim proteklim godinama u kojima je Behram-begova medresa programski, kadrovski i infrastrukturno jačala. Mi smo danas škola sa 521 učenikom, sa nekoliko desetina profesora u nastavi i odgoju te više desetina ostalih uposlenika. Najviše smo ponosni na naše diplomante. Za ovih trideset godina oko 2.700 učenika i učenica završilo je ovu školu. Uspjeha nije manjkalo i ima ih na svim poljima. To je nešto što nas potiče da nastavimo još više i bolje a kako bismo našem društvu dali nove, poletne generacije", kazao je Hatunić.

U ime prisutnih ranijih predsjednika i premijera Tuzlanskog kantona, ministara i gradonačelnika u prethodnim sazivima, obratio se Selim Bešlagić, koji je u vrijeme obnove Medrese bio na čelu grada Tuzla.

"Osjećamo se ponosnim i iskazujemo svoje zadovoljstvo što ova najstarija ustanova edukativnog karaktera u ovom regionu obilježava trideset godina od obnavljanja njenog rada. Nema čovjeka koji se danas ne osjeća ponosno što ovome gradu ponovo pripada školska ustanova koja je osnovana prije 397 godina. Želim Behram-begovoj medresi da se i u budućnosti uspješno razvija", kazao je Bešlagić te se prisjetio nekih od važnih momenata u periodu obnove ove škole.

U znak zahvalnosti za doprinos njenoj obnovi i radu, gostima su uručene zahvalnice i primjerci Monografije Behram-begove medrese.