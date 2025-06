Predsjednik Turkiye Recep Tayyip Erdogan poručio je danas u Istanbulu, u obraćanju milionskom skupu podrške Palestini da je Zapad najodgovorniji za masakr u Gazi.

Turski predsjednik je pred milion i po građana okupljenih na Velikom mitingu podrške Palestini u Istanbulu, pozdravio posvećenost naroda Gaze koji ne napušta domove, grad, bez obzira na bombardovanja izraelskog agresora.

"Zapad je najodgovorniji za masakr u Gazi. Masakr u Gazi u potpunosti je djelo Zapada", rekao je Erdogan.

"Oni (Zapad) znaju kako ubijati", rekao je Erdogan podsjetivši da su upravo neke zemlje Zapada u Drugom svjetskom ratu masovno uništavale Jevreje u plinskim komorama, a neke atomskim bombama brisale gradove s lica Zemlje zajedno s njihovim ljudima.

Erdogan se na mitingu za Palestinu obratio Zapadu riječima:

"Pokušavate li ponovo razbuktati borbu krsta i polumjeseca?. Ako vam je to cilj i namjera, znajte da ovaj narod nije umro."

Oštro kritikujući dvostruke aršine mnogih zemalja kad se radi o stradanju civila u Ukrajini i Palestini, Erdogan je rekao da "oni koji liju krokodilske suze za civilima ubijenim u ukrajinsko-ruskom ratu, nijemo gledaju smrt hiljada nedužne djece u Gazi".

"Turkiye ništa ne duguje Izraelu, Zapad da"

Turski predsjednik je u svom obraćanju kojem su prisustvovali i predsjednici brojnih stranaka, umjetnici, diplomati i druge visoke zvanice, kazao kako njegova zemlja Izraelu ne duguje ništa, te da zbog toga mogu slobodno da kažu šta misle i da iznesu činjenice.

"Izrael je vrlo uznemirilo kad sam rekao da Hamas nije teroristička organizacija. Znali ste da ću to kazati. Ono što znamo jasno smo i poručili. Zapad ti duguje, ali Turkiye nema dugova prema tebi. Zbog toga tako komotno govorimo. Erdogan ovako govori, jer ti Turkiye ne duguje ništa", rekao je Erdogan obraćajaći se Izraelu.

Erdogan je podsjetio da Izrael u Gazi već 22 dana čini ratne zločine.

"Izrael 22 dana već čini ratne zločine. Izraele, u svijetu ćemo te proglasiti ratnim zločincem. Radimo na tome. Izrael nema ni najmanji problem oko ubijanja ljudi. Kažu jasno, 'Mi znamo kako ubiti', ali platit ćete visoku cijenu za to", poručio je Erdogan i nastavio:

"Svi znaju da je Izrael samo pijun u regiji koji će biti žrtvovan kada za to dođe dan".

"Koliko djece, žena i staraca mora umrijeti prije nego što proglasite prekid vatre?"

Obraćajući se svjetskim liderima Erdogan je upitao koliko djece, žena i staraca mora umrijeti prije nego što se proglasi prekid vatre?

"Knjiga grijeha Zapada ponovno je otišla daleko izvan okvira igre. O svijete, vidite sve činjenice, generalni sekretar UN-a poziva, ne čujete, postali ste gluhi, postali ste slijepi. U Gazi se ne radi o odbrani, provodi se otvoreni i podli masakr. Oni žele masovno uništiti stanovnike Gaze glađu, žeđu i urušavanjem zdravstvenih službi", rekao je Erdogan.

Ponovio je da njegova zemlja i narod stoje uz Gazu, ali i druge potlačene u svijetu.

"Kako smo god uz one koji svojim srcima i očima gledaju ka nama, tako danas stojimo i uz Gazu Prolili smo suze za mnoga područja, od Krima do Karabaha, od Bosne do Kirkuka, od Palestine do Turkestana, od Afganistana do Čečenije. Ovdje, ne samo da osuđujemo masakre u Gazi već branimo vlastitu nezavisnost i budućnost", poručio je turski predsjednik.