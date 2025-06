Netanyahu bez odgovora na ponudu Hamasa o oslobađanju svih zarobljenika

7. oktobar je mračan dan u našoj povijesti. Postojala je užasna slabost, to će biti istraženo do kraja. Svi, pa i ja, će morati položiti račun za to, ali će se to desiti nakon rata, poručio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu.