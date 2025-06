Erdogan: Turkiye, slavna i časna, plovi ka svom drugom stoljeću

Od Balkana do Kavkaza, od Karabaha do Afrike, od Turkestana do Palestine. Gdje god postoji potlačena, žrtva i potrebita osoba, Turkiye je ta koja požuruje u pomoć, uzima ih za ruku, podiže i rješava njihove probleme, rekao je Recep Tayyip Erdogan.