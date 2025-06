Naš narod je prije 100 godina, nakon dugogodišnjih ratova, baš kao u bitkama na Galipolju i Kutul-Amare, posljednjim atomima snage započeo nacionalnu odbranu i izvojevao pobjedu protiv onih koji su htjeli naše devet stotina dugo postojanje na teritoriji Anadolije zakopati u prošlost. Republika Turkiye, naša treća velika država koja je osnovana na teritoriji Anadolije, predstavlja veliko djelo protkano duhom jedinstva i zajedništva koje je zaslužno za pobjedu u našoj borbi za nezavisnost sačinjenoj od mnogih bitki.

Nakon proglašenja osnivanja Republike Turkiye, na svim poljima, od obrazovanja do ekonomije, započet je period opsežnog preporoda. Temelji mnogih uspjeha koji su osvijetlili obraz Turkiye u svijetu postavljeni su baš u ovom periodu. Počela je doslovna mobilizacija kako bi se osigurao opstanak turskog naroda i turske države na poljima industrije, poljoprivrede, obrazovanja, zdravstva, transporta, demokratskih prava i sloboda i mnogih drugih oblasti koje će podići životni standard našeg naroda.

Naš narod je ponosno doveo Republiku do njene 100. godine savladavajući mnoge teškoće i velike prepreke. U posljednjih 20 godina otvorena su vrata novog stoljeća zahvaljujući vjekovnom iskustvu Republike i viziji koju je iznio naš predsjednik Recep Tayyip Erdogan, kako bi se na pravi način odužili našem narodu, koji je prihvatio da se bori za nezavisnost i budućnost, za njegov trud i žrtvu. Sprovedena su brojna revolucionarna djela, usluge i investicije na svim poljima kako bi naša zemlja ostvarila svoje ciljeve, naš narod ostvario svoje snove te kako bi se izgradila velika i moćna Turkiye.

S tim ciljem je prije svega ojačana nacionalna volja i ukorijenjena demokratija. Osiguravajući mu da živi sigurno u svojoj domovini, našem narodu je pružena prilika da u miru živi svoju sadašnjost, a da s nadom gleda u budućnost. Štaviše, zahvaljujući napretku u proizvodnji i zapošljavanju uz doprinos infrastrukturnih ulaganja širom zemlje, privreda je porasla a naša zemlja se obogatila zajedno sa svim svojim članovima. Povećanjem proizvodnje olakšan je pristup zapošljavanju u svim oblastima,, od industrije do poljoprivrede.

Uz shvatanje da „ako ljudi budu živjeli, živjet će i država“, povećana je socijalna podrška i pružena prilika svim građanima u potrebi. S druge strane, uvođenjem sistema predsjedničke vlasti, provedena je velika reforma državnog mehanizma koja je odgovor na potragu koja je trajala već dva stoljeća. Snaga naše države, slava naše zastave i ugled našeg naroda uvećani su usvajanjem aktivne i akcione sigurnosne politike i preduzetničkog i humanitarnog pristupa vanjskoj politici.

Naravno, ove inicijative, koje su ubrzale uspjeh naše zemlje u mnogim oblastima, od zdravstva do obrazovanja, od tehnologije do odbrambene industrije, od vanjske politike do kulture i umjetnosti, nisu lako realizovane. Dok su trajale epidemije i ratovi koji su uzdrmali globalno upravljanje i ekonomski sistem do temelja, mi smo se borili da pripremimo našu zemlju za veliki iskorak na temeljima njene snažne infrastrukture. Borili smo se s mnogim prijetnjama koje su se pojavile na našim granicama i ugrožavale život i sigurnost turskog naroda. Postali smo snažniji na svim poljima pretvarajući u priliku dvostruke standarde i embargo kojima smo, pored globalnih kriza, bili izloženi. Prevazilaženjem svih ovih opstrukcija, proveli smo demokratsku i razvojnu revoluciju.

Bez sumnje, plodovi ovih iskoraka, koji će otkloniti nedostatke prvog stoljeća Republike i okončati pripreme za drugo stoljeće, počeli su da se ubiru na svim poljima, od obrazovanja do zdravstva, od sigurnosti do pravosuđa, od saobraćaja do energetike, od poljoprivrede do sporta. Rastući, razvijajući se i postajući sve jača i bogatija, Turkiye se pretvorila u zemlju u kojoj ljudi mogu s nadom gledati u svoju budućnost, dok je u inostranstvu postala zemlja koja je praćena, a ne ona koja prati druge.

U vrijeme kada svijet doživljava historijsku transformaciju i suočen je s novim i vitalnim izazovima, za nas ova godišnjica nije samo kalendarska promjena koja označava početak 2. stoljeća naše države, već mnogo više od toga. S tim razumijevanjem, iskorak koji će našu republiku dovesti na nivo o kojem smo kao nacija sanjali na polju politike, ekonomije, društva i diplomatije nazvan je “Stoljeće Turkiye”. Ovaj iskorak je naše najveće naslijeđe koje ćemo nadograđivati na svim dostignućima naše zemlje i civilizacije te ostaviti novim generacijama.

Programom “Stoljeće Turkiye” ulazimo u 100. godinu naše republike s većim nadama i većim ciljevima, skupa s našim narodom. U tom smislu, prije svega, branit ćemo postignuća koja je naša zemlja ostvarila uz velike žrtve i zalaganje.

Osim toga, ojačat ćemo volju naše zemlje kako bi imala riječ i donosila odluke na globalnom nivou. Jačanjem naše političke i ekonomske moći, nastavit ćemo se uzdizati ka vrhu, među najvećim svjetskim ekonomijama. Unaprijedit ćemo mir u svakom pedlju domovine i podići volju za razvojem uz podršku našeg naroda. Osigurat ćemo da svaki naš građanin ima prava, slobodu, prosperitet i budućnost koju zaslužuje.

Odlučni smo da “Stoljeće Turkiye” i drugo stoljeće naše Republike transformišemo u "period napretka, a ne nadoknade". S ovom motivacijom, pod vodstvom našeg predsjednika, gospodina Recepa Tayyipa Erdogana, nećemo prestajati da radimo svom snagom, kao i do sada, da našu zemlju podignemo na viši nivo u svim oblastima, s vizijom “Stoljeće Turkiye”, i da ova voljena domovina, koju su nam povjerili naši preci, traje vječno.

Dok za sobom ostavljamo naše prvo stoljeće sa svim nevoljama i dostignućima, sa zahvalnošću i milošću se sjećamo svih naših šehida i veterana koji su žrtvovali svoje živote da zemlja postane domovina, posebno Gazi Mustafe Kemala, vrhovnog komandanta Oslobodilačkog rata i osnivača Republike te pozdravljamo pionire epskog izazova u nacionalnoj borbi i ponovnom rađanju iz pepela. S milošću, zahvalnošću i poštovanjem sjećamo se svih naših heroja koji su nam poklonili ovu zemlju - na kojoj slobodno dišemo.

Sretan Dan Republike našem narodu.