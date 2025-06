Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na promociji novih časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i dodjeli prvih časničkih činova na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman“.

U svom obraćanju okupljenima predsjednik Hrvatske Zoran Milanović podsjetio je kako su se hrvatski vojnici u Domovinskom ratu izborili za obranu i oslobođenje hrvatske države te kako je to važna lekcija i za današnje naraštaje, pripadnike Hrvatske vojske.

Hrvatska se sama branila i oslobađala u vojnom i političkom smislu, istaknuo je Milanović, istaknuvši kako su danas globalne okolnosti uvelike promijenjene u odnosu na prije 30 godina.

"Nikome ništa nismo dužni, ni lijevima ni desnima, ni Washingtonu, ni Berlinu, posebno ne Moskvi, nikome. Gradilo se oslanjanjem na vlastite snage u poluilegali, bez naoružanja koje je bilo pod embargom i koje je nabavljano, ali pod nemogućim i skupim uvjetima. I danas ga nabavljamo i plaćamo još skuplje, ali barem legalno. Politička podrška je bila takva da je Hrvatska do ulaska u Europsku uniju bila stalno u nekoj vrsti nervoze i straha od toga da će zbog nečega biti sankcionirana ili gurnuta u stranu. Hrvatska se morala još godinama nakon oslobođenja, a oslobođenjem smatram '95. i Oluju, boriti sa fantomom Haškog suda na kojem su naši ljudi, na kraju i generali, morali braniti sebe i Hrvatsku od izmišljenih optužnica. U tom ratu bilo je zločina, osveta i odgovornosti za njih i suđenja na hrvatskim sudovima. Ali taj put je cijelo vrijeme u svojim glavnim crtama bio čist, baziran na međunarodnom pravu i na ljudskim i kršćanskim temeljima. To je hrvatski put i nitko drugi u Europi ga nema. To nas ne čini boljim ali to nas iskustvo čini jedinstvenim, drukčijim“ kazao je predsjednik Milanović.

"Poredak na koji smo navikli nestaje pred našim očima, a novi još nije nastao. To su najopasniji trenutci u ljudskoj povijesti“, poručio je hrvatski predsjednik.

Na kraju, predsjednik je čestitao kadetima koji su postali časnici HV-a.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio je Odluku o dodjeli čina poručnika/poručnika korvete Oružanih snaga Republike Hrvatske za jednu kadetkinju i 18 kadeta koji su uspješno obranili završne radove diplomskih i preddiplomskih sveučilišnih studijskih programa 15., 16. i 17. naraštaja Vojnog pomorstva, Vojnog inženjerstva te Vojnog vođenja i upravljanja.

Uz predsjednika Milanovića, pri uručenju činova sudjelovali su i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske admiral Robert Hranj i zapovjednik HVU "Dr. Franjo Tuđman“ general-bojnik Slaven Zdilar.