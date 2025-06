Nekoliko sati prije nego što je Generalna skupština Ujedinjenih naroda u petak izglasala ključnu rezoluciju kojom se traži zaštita palestinskih civila od "brutalnog" izraelskog bombardiranja Gaze, danska premijerka Mette Frederiksen razgovarala je telefonom s palestinskim predsjednikom Mahmoudom Abbasom.

Frederiksen je izrazila svoju "duboku tugu zbog civilnih žrtava" i obećala posvećenost svoje zemlje pružanju humanitarne pomoći Palestincima.

Otprilike u vrijeme kada su Frederiksen i Abbas razgovarali o nadolazećoj humanitarnoj krizi, Izrael se pripremao za pokretanje kopnene invazije na opkoljenu enklavu gdje je više od 8.000 ljudi, od kojih su mnogi djeca, već ubijeno u nemilosrdnim izraelskim zračnim napadima.

Kada je došlo do glasanja o rezoluciji UN-a, Kopenhagen je ostao suzdržan o rezoluciji, kojom se ukida naredba okupacijskih izraelskih snaga da se Palestinci presele sa sjevera na jug Gaze.

Iako rezolucija nije obavezujuća za članove, ona ima značajnu političku težinu.

Stav Danske nije samo u skladu s njenom historijskom podrškom Izraelu, već i s onim što je Frederiksen javno govorila od Hamasovog napada 7. oktobra na izraelsku teritoriju. Danska je stala iza Tel Aviva i izostavila bilo kakvo spominjanje Palestinaca u službenim izjavama, osim u slučaju kada je Frederiksen odbila svakoga ko je izgledao kao da "navija za užasne stvari koje se dešavaju Palestincima".

Danska, koja tvrdi da cijeni slobodu govora i građanska prava, rano je pokazala dvostruke standarde u izraelsko-palestinskom sukobu.

„Nedostatak smisla za historiju“

Danska premijerka je 10. oktobra posjetila izraelsku ambasadu u Kopenhagenu kako bi odala počast Izraelcima poginulim u napadu Hamasa. Kada ju je lokalni reporter TV2 pitao o "civilnim žrtvama na palestinskoj strani", Frederiksen je uputila oštar ukor, dovodeći u pitanje novinarov "smisao za historiju".

“Mette Frederiksen, položili ste cvijeće i iskazali podršku ovdje ispred izraelske ambasade. Namjeravate li učiniti nešto slično kako biste iskazali saosjećanje i prema palestinskom civilnom stanovništvu”, upitao je novinar.

U odgovoru, danska premijerka je rekla: „Moram priznati da doprinosite relativizaciji nečega što nije uporedivo. To je Hamas, teroristička organizacija koja napada demokratsku zemlju Izrael. I Izrael ima pravo da se brani, a to će značiti neke žrtve. To se ne može porediti.”

Dodala je: “Činjenica da danski novinar postavlja to pitanje za mene je duboko zabrinjavajuća i potpuno bez poznavanja historije.”

Odgovor danske premijerke izazvao je reakciju urednika vijesti TV2, Jacoba Kwona, koji je rekao: „Nikada se ne može zabraniti niti je znak lošeg novinarstva pitati kako se može pokazati saosjećanje prema civilnim žrtvama, bez obzira na kojoj strani sukoba se nalaze.”

Kwon je podržao novinara i nazvao pitanje postavljeno danskoj premijerki kao "pošteno i legitimno".

56-godišnji Roger Buch, danski politikolog, kaže: "Nije od velike pomoći kada premijerka govori na ovaj način."

On dodaje: „Kritike koje je iznijela novinaru zbog nedostatka historijskog znanja ili smisla za historiju, mislim da se zaista može tvrditi isto kada su u pitanju njeni komentari o tome šta se dešava ili se dešavalo u Palestini ili sada u Gazi.”

Prošle sedmice, suočena s rastućim propalestinskim protestima širom Danske s hiljadama učesnika, Frederiksen se oglasila na Instagramu, još jednom izrazivši svoju podršku Izraelu i rekavši da je „antisemitizam živ i zdrav“ te da je „užasan i pokazuje da grupa u Danskoj nije primila k srcu naše danske vrijednosti.”

Buch predstavlja izuzetak sa svojim primjedbama, nazivajući "potpuno pogrešnim" izjednačavanje propalestinskih protesta s antisemitizmom.

“Ja sam za Palestinu na način da mislim da Palestinci treba da imaju svoju državu, a rješenje s dvije države je jedino rješenje. Ali ne podržavam Hamasove napade na civile niti civilne gubitke koje je Izrael nanio Palestincima u posljednjih nekoliko decenija i od 7. oktobra”, kaže on.

“Smatram da ona miješa mnogo stvari koje se ne smiju miješati.”

Stare navike teško umiru

Buch kaže da je zapadnim liderima vrlo teško skrenuti daleko od svoje politike prema Izraelu, čak i s ovim "novim zaokretom u ovoj tragičnoj priči" gdje Izrael koristi vatrenu moć bez presedana protiv Palestinaca.

"Danska premijerka i premijeri prije nje nisu bili previše glasni kada je riječ o osudi brutalnog načina djelovanja izraelskih policijskih i vojnih snaga na okupiranim teritorijama na Zapadnoj obali ili u Gazi", kaže politički naučnik, koji je stručnjak za lokalnu dansku politiku.

“Dakle, u stvarnosti, kada govore ili pokušavaju biti pravedni, vrlo je lako uočiti da nisu bili baš pravedni prije ovog (7. oktobra) incidenta.”

Frederiksenina objava na Instagramu je možda njena najopsežnija izjava do sada o tekućem izraelsko-palestinskom sukobu i čini se da je rezultirala podijeljenim mišljenjima.

“Ono što ona zapravo radi je da otuđuje mnogo miroljubivih Palestinaca koji žive u Danskoj”, kaže Buch, pozivajući se na Frederiksen koja dovodi u pitanje “danske vrijednosti” svojih građana i izjednačava njihove propalestinske proteste s “terorizmom”.

„Iz moje perspektive, ona nije uravnotežena. Ona zapravo okrivljuje ili barem stvara osjećaj da je napadnuta od miroljubivih Palestinaca koji žive u Danskoj, a koji nemaju nikakve veze s terorizmom”, kaže on, dodavši da je premijerka sebe i Dansku izložila kritikama “dvostrukih standarda” kada je u pitanju iskazivanje saosjećanja prema ubijenim civilima.