Predsjednik Velike narodne skupštine Republike Turkiye (TBMM) Numan Kurtulmus izjavio je danas u Sarajevu da će odgovorni za masakre u Gazi sigurno odgovarati pred međunarodnim sudovima pravde, baš kao što su procesuirani i zločinci Srebrenice i Auscwitza.

Čelnik turskog parlamenta doputovao je u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, u okviru koje je prisustvovao svečanosti koja je održana na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) povodom početka nove akademske godine. Svečanosti su prisustvovali brojni studenti i gosti, uključujući i zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denisa Zvizdića.

Kurtulmus je prisutnim gostima i studentima održao predavanje pod nazivom “Je li bolji svijet moguć?“ i tom prilikom ukazao na aktuelne izazove i krize u svijetu te potrebne promjene kojima je te krize moguće prevazići.

Zahvalivši se osnivačima i rukovodstvu IUS-a na predanom radu i ostvarenim uspjesima, Kurtulmus je kazao da Turkiye obilježava 100. godišnjicu Republike s nadom da će u narednom periodu nastaviti svoj progres i ugled u svijetu kako bi sa prijateljima gradila pravedniji svijet.

“Ovaj univerzitet je stvarno priča o uspjehu. Nadam se da će nastaviti rad i služiti narodu Bosne i Hercegovine i Balkana i u narednim decenijama kao ugledna i prestižna obrazovna ustanova“, rekao je Kurtulmus.

Istakao je kako je poznato historijsko prijateljstvo između Turkiye i BiH te dodao da je Turkiye uvijek i na svakom polju uz Bosnu i Hercegovinu.

“Turkiye je zemlja koja je uvijek podržavala BiH. Pruža tu pomoć i na njenom putu u budućnost. Nastavak statusa BiH na međunarodnom planu, očuvanje njene teritorijalne cjelovitosti i opstanak cjelovite Bosne i Hercegovine u skladu sa Daytonskim mirovnim sporazumom je naš prioritet koliko je i prioritet BiH“, kazao je Kurtulmus.

Naglasio je da je svjestan da odlazak mladih iz BiH i zemalja Balkana predstavlja prijetnju za ove zemlje i regiju te je dodao da upravo ustanove poput IUS-a imaju veliku važnost za osposobljavanje mladih za rad i ostanak u BiH.

“Prolazimo kroz težak period. U svim dijelovima svijeta postoje poteškoće, sukobi i turbulencije. Bez sumnje, nalazimo se u najfragilnijem periodu u historiji čovječanstva. Međutim, istodobno je pred čovječanstvom i mnogo mogućnosti i potencijala, posebice u pogledu naučnog razvoja. Svi smo svjesni dinamičnog i brzog života, a naš zadatak je da maksimalno jačamo stabilnost i stvorimo i iskoristimo mogućnosti da svijet učinimo pravednijim i boljim mjestom za život“, naveo je Kurtulmus.

Naglasio je da aktuelni izazovi i problemi u svijetu zahtijevaju teška rješenja, ali da se svijet trenutno samo bavi posljedicama tih kriza, uključujući klimatske krize, sukobe i slično.

“Međutim, niko se ne pita kako je moguće da u svijetu sa ovakvim razvojem nauke i tehnologije dolazi do problema kao što je otapanje glečera, kako to da su sve rijeke u Evropi postale zatrovane, kako da su uništene šume u Brazilu. Iza svih tih problema stoji neograničeni apetit čovjeka za upravljanjem i posjdovanjem u divljem kapitalizmu. Oni koji svijet vide kao svoju očevinu, doveli su svijet ovdje gdje je sada. Zato je nemoguće doći do poboljšanja i promjena bez da se ukloni mentalitet divljeg kapitalizma“, kazao je Kurtulmus.

Ukazujući i na migraciju kao jedan od većih problema i izazova u svijetu i Evropi, Kurtulmus je kazao da se ne sjedi i ne priča o ključnim razlozima, već se svijet bavi samo posljedicama.

Islamofobija je opasna savremena bolest zapadnog društva

Kurtulmus je dalje istakao da svjedočimo brojnim tenzijama i sukobima u svijetu, prvenstveno na Bliskom istoku te je dodao da se mora razgovarati o uzrocima tih kriza i problema i na tragu toga tražiti rješenja.

Dodao je da svijet svjedoči i proxy ratovima i terorističkim prijetnjama te da velike sile to koriste za testiranje svoje moći.

“Svi pričaju o terorizmu u svijetu, ali niko ne pita kako to da ljudi u Africi koji nemaju kap pitke vode u ruci, imaju mašine smrti u rukama vrijedne milione dolara. Ko im to daje u ruke? Otkud teroristima ISIS-a, PKK-a, PYD-a ili YPG-a na Bliskom istoku tolika logistika i podrška“, upitao je Kurtulmus.

Kazao je da islamofobija i mržnja prema islamu i muslimanima predstavljaju još jednu veliku prijetnju svijetu koja je plod zapadnjačkog mentaliteta i netolerancije prema strancima.

“Nisu te pojave slučajne. Posljedica su mentaliteta onih koji ne prihvataju drugačijeg. Mržnja prema islamu nije samo politika razvijena protiv muslimana, već istodobno predstavlja veoma opasnu savremenu bolest koja truje, uništava krvne žile i razara unutrašnjost zapadnog društva. Svijet se mora izliječiti od te bolesti. Tu vidimo da se radi o plodu mentaliteta onih koji sebe smatraju važnijim i boljim od drugih. Smatram da se niti jedan problem u svijetu ne može riješiti sve dok ne nestane taj mentalitet“, poručio je Kurtulmus.

Ukazao je na sukobe na Bliskom istoku i izraelske napade na blokirani Pojas Gaze te je istakao da svijet ponovo pada na ispitu ljudskosti.

Kurtulmus je ovom prilikom uporedio Srebrenicu, Auschwitz i Gazu kao mjesta najvećih i najsramotnijih zločina te je dodao da je međunarodna zajednica pala na ispitima u ta tri grada.

“Ljudi su masakrirani pred očima zapadnog svijeta, u Gazi broj ubijenih prelazi 10.000, što je jedno od najvećih barbarstava“, kazao je Kurtulmus.

Podsjetivši na Auschwitz i Srebrenicu kao simbole genocida koji su se dogodili pred očima Zapada i Evrope, Kurtulmus je kazao da vrijeme prolazi, ali da se krvoprolića nastavljaju pred svijetom koji to nijemo promatra.

“I u Auschwitzu i u Srebrenici je na ispitu pala međunarodna zajednica. Oni koji su nijemo posmatrali genocid u Srebrenici i predali bošnjačke žrtve krvolocima, danas se ni ne stide doći i liti krokodilske suze“, istakao je Kurtulmu.

Šef turskog parlamenta je kazao da se pred očima svijeta danas događa krvoproliće u Gazi, koja je sa svih strana blokirana vojskom.

“Svijet nije nikada vidio takvu upotrebu asimetrične sile kao u Gazi. Broj ubijenih ljudi premašuje 10.000, bombardirane su bolnice, nema struje, nema vode, hrane... Ljudi više ne mogu paziti ni svoje ranjenike, već ih ostavljaju. Svijet ponovo pokazuje isti stav, dio je stao uz zlikovce, dio ne vidi ništa, a nažalost dio je saučesnik ove sramote. Međutim, ima savjesnih širom svijeta koji dižu glas i kažu dosta je bilo“, kazao je Kurtulmus.

Dodao je da su Auschwitz, Srebrenica i Gaza mjesta najvećih barbarstava počinjenih u modernom dobu.

“Otvoreno kažem, kako god su zločinci iz Auschwitza i Srebrenice izvedeni i kažnjeni pred Međunarodnim krivičnim sudom, tako će odgovarati i oni koji danas čine zločine u Gazi“, poručio je Kurtulmus.

Osudivši napade na civile, bez obzira na stranu, Kurtulmus je kazao da je zločin ubistvo svakog civila, ali da je zločin i praviti razliku među ubijenim civilima.

Kurtulmus je kazao da svijet više ne može ovim putem ići jer Ujedinjene nacije više nemaju kapacitete za rješavanja problema i zaustavljanja ratova.

“UN više nije u stanju riješiti nijedno globalno pitanje, zato će mladi ljudi svjedočiti novom sistemu, jer svijet ne pripada nijednom pojedincu, nego svima“, smatra Kurtulmus.

Kazao je i da je glavni problem nefunkcionalnost UN-a to što pet povlaštenih članica Vijeća sigurnosti mogu blokirati bilo kakvo rješenje.

“Ponovo kažem, iza svih ovih problema ponovo je mentalitet. Svijet nije ničiji, niti ostavština bilo čije porodice. Svijet je zajednički za sve ljude. Ako tako razmišljate, nećete zagađivati rijeke i okoliš, nećete pretvoriti svemir u smetljište satelita i moći ćete proizvoditi rješenja za probleme. Druga stvar je da su svi ljudi rođenjem jednaki u svijetu. Takvo razmišljanje ne bi proizvelo rasizam i sukobe. Treće je jednakost suvereniteta nacija, niti jedna nije ispred druge. Samo tako je moguće graditi pravdu u svijetu“, zaključio je Kurtulmus.

Zvizdić: Obrazovanje je ključ uspjeha

Zamjenik predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić obratio se prisutnim i istakao da mu je posebno zadovoljstvo govoriti pred studentima IUS-a jer kao univerzitetski profesor to zanimanje shvata velikom privilegijom, ali i odgovornošću.

“Zaista mi je čast i zadovoljstvo biti na IUS-u, jednoj od najetabliranijih obrazovnih ustanova u BiH“, rekao je Zvizdić i dodao da studenti trebaju biti svjesni prilike koju imaju i da stečena znanja budu spremni iskoristiti u karijerama za dobrobit sebe i zajednice.

Zvizdić je naglasio da svijet danas prolazi kroz izazovan period industrijske revolucije i tehnološkog progresa te je dodao da studenti ne trebaju puko memoriziranje činjenica, već težiti praktičnom znanju.

“U konačnici, otvoren i racionalan um će sam doći do najboljih rješenja i odluka. Naša dužnost je otvoriti um mladim ljudima, naučiti ih kako da kritički razmišljaju, istražuju, postavljaju prava pitanja. Zato, drage studentice i studenti, nikada se nemojte plašiti da kažete šta mislite i iznesete svoj stav, bez obzira na stav većine. Morate znati da drskost nije isto što i hrabrost, niti je lijepo ponašanje kukavičluk“, poručio je Zvizdić.

Ukazao je i na važnost odgoja te je dodao da je važno naučiti mlade da budu moralni, odgovorni i solidarni zarad dobrobiti cijele zajednice.

“Čvrsto sam uvjeren da će svako društvo napredovati ako svako od nas bude najbolji u poslu koji radi, ako taj posao dovedemo do savršenstva i stalno ga nadograđujemo i poboljšavamo, bez obzira da li smo obični radnici ili šefovi država“, kazao je Zvizdić.

Podsjetio je na riječi Sultana Mehmeda Fatiha koji je svojevremeno kazao da moral umire kad se ubije razum, da se ljudi počnu dijeliti kada umru razum i moral, da pravda umire kad se ubije sudija, a da smrću pravde umire i država.

Istakao je da je obrazovanje najvažniji motor za razvoj i prosperitet društva.

“Obrazovanje je ključ. Primjer Republike Turkiye nam to najbolje pokazuje. Zadnjih 20 godina ostvareni su nevjerovatni uspjesi u svim oblastima politike, ekonomije, društva i života zahvaljujući obrazovanju i mladim ljudima koji su postali svjesni svoje vjere, tradicije, identiteta i kapaciteta“, poručio je Zvizdić.

Savjetujući studentima da pažljivo poslušaju predavanje Numana Kurtulmusa, Zvizdić je kazao da je riječ o univerzitetskom profesoru i političaru sa jasnom vizijom i bogatim znanjem.

Rektor IUS-a Ahmet Yildirim istakao je da se svečanost održava u svjetlu dva jubileja, 100. godišnjice Republike Turkiye i 20 godina rada IUS-a.

“S velikim ponosom obilježavamo ove važne godišnjice. S uvjerenjem da će po uzoru na riječi našeg predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana naredno stoljeće biti stoljeće Turkiye, nastavit ćemo raditi i ulagati napore da budemo još bolji i korisniji. Mi smo mlad univerzitet i za 20 godina smo izrasli u respektabilan univerzitet u Bosni i Hercegovini, Balkanu i Evropi“, kazao je Yildirim.