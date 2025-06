Predsjednik Velike narodne skupštine Republike Turkiye Numan Kurtulmus posjetio je u četvrtak reisul ulemu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseina ef. Kavazovića.

Sastanku u zgradi Rijaseta Islamske zajednice u Sarajevu prisustvovao je i bivši ministar odbrane Turkiye, aktuelni predsjedavajući komisije za odbranu pri turskom parlamentu, Hulusi Akar.

Kurtulmus je na početku sastanka kazao kako je stabilnost Balkana prioritet za Turkiye, posebno kada se radi o cjelovitosti i suverenitetu Bosne i Hercegovine.

"Stoga Turkiye neće nikada dati legitimitet nikakvim koracima koji bi to narušili", rekao je Kurtulmus.

Reisul ulema Kavazović je zahvalio Kurtulmusu, podsjetivši na teška razaranja i masakre kojima su podvrgnuti izraelskim napadima izloženi Palestinci Gaze i Zapadne obale.

Kurtulmus se složio da čovječanstvo u Palestini sada pada na jednom teškom ispitu.

"Kako je svijet nekada posmatrao genocid u Srebrenici, sada posmatra masakre u Gazi u kojima je ubijeno već 10.000 ljudi, a cijeli prostor naseljen milionima izložen je konstantnom bombardovanju", podsjetio je Kurtulmus.

Kurtulmus je kazao da kako u Srebrenici za genocid nisu odgovorni samo izvršioci nego i oni koji su to podržali, tako su i za genocid u Gazi odgovorni izvršioci i oni koji ih podržavaju.

Kurtulmus je s delegacijom turskog parlamenta posjetio mezar prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića, na Šehidskom mezarju Kovači, gdje je položio cvijeće i proučio dovu.

Predsjednik Velike narodne skupštine Turkiye Kurtulmus je obišao i kuću u kojoj je u Sarajevu živio rahmetli Alija Izetbegović, gdje se sastao sa predsjednikom Stranke demokratske akcije (SDA) Bakirom Izetbegovićem.

Stvari Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, u Sarajevu se, između ostalog, čuvaju u kući u kojoj je živio, kao i muzeju koji nosi njegovo ime. Sprat kuće u kojoj je niz godina živio Izetbegović danas se koristi kao prostor u kojem su izložene njegove lične stvari, dok jedan sprat koristi turski Centar za razvoj odnosa sa Bosnom i Hercegovinom (BiGMEV).

Kurtulmus na IUS-u: Obrazovanje ima veliki značaj u sprečavanju podjela i sukoba

Predsjednik Velike narodne skupštine Republike Turkiye (TBMM) Numan Kurtulmus izjavio je danas u Sarajevu da izraelska vojska u Gazi vrši genocid i masakr.

Čelnik turskog parlamenta doputovao je u okviru službene posjete Bosni i Hercegovini prisustvovao 2. radionici turskih univerziteta na Balkanu održanoj na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) u Sarajevu.

Podsjetio je da Turkiye i balkanske zemlje imaju duboko ukorijenjene kulturne i historijske veze.

"Stoga Turkiye pomno prati sve što se dešava na Balkanu", dodao je.

Podsjetio je i da pored IUS-a u prijestolnici Bosne i Hercegovine, u regiji još djeluju Međunarodni balkanski univerzitet u Skoplju, glavnom gradu Sjeverne Makedonije, te Međunarodni univerzitet u Tirani, glavnom gradu Albanije.

"Ova tri univerziteta treba da vode blizak dijalog i održavaju akademsku saradnju, a posebno su značajni za budućnost balkanskih naroda i budućnost balkanske omladine”, rekao je Kurtulmus.

Dodao je da su ova tri univerziteta značajne obrazovne ustanove u regiji Balkana, napominjući njihov značaj posebno za stabilnost na Balkanu.

Kako je kazao, jedinstvo u regionu treba osigurati što je više moguće realizacijom zajedničkih ciljeva.

"Neprijateljstvo ovdašnjih ljudi jednih prema drugima ne ide u prilog nikome u regiji. To može ići na ruku međunarodnim silama koje žele ostvariti vlastite interese u regionu", rekao je Kurtulmus i ponovio značaj regionalne saradnje.

"Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i Turkiye s velikom pažnjom, poznajući sve razlike ovdje, održavaju prijateljstvo i susjedstvo, nastojeći održati bliske odnose", kazao je.

Naglasio je da je obrazovanje od velikog značaja u sprečavanju podjela i sukoba, upozoravajući da, ako se ne učine napori u tom pravcu, u svijetu će i dalje vladati dvostruki standardi.

Podsjetio je da se značajan dio evropskih naroda ponašao bezosjećajno prema Jevrejima i Romima koji su bili izloženi genocidu u Drugom svjetskom ratu.

“Isto se dogodilo i u Srebrenici. U Srebrenici je, pred očima cijelog svijeta, blizu deset hiljada ljudi zatvoreno u fabriku akumulatora pod nadzorom Ujedinjenih naroda (UN), na području koje je proglašeno sigurnom zonom. Nažalost, svijet je samo posmatrao ubijanje oko devet-deset hiljada ljudi. Sada se dešava isto, po treći put. Ovo što se događa u Gazi je ljudska drama, genocid, masakr“, kazao je.

Istakao je da postoje oni koji ih podržavaju na neki način, oni koji ih snažno podržavaju i oni koji legitimiraju ovakve postupke tako što ih ignorišu.

Prema tome, kako je rekao, važno je pružiti perspektivu mira i humanog pristupa.

“Čini se da se mase mijenjaju, ali se okrutnost tlačitelja ne mijenja. Ne mijenjaju se ni metode tlačitelja“, dodao je.

Izrazio je nadu ipak da je moguće ponuditi humani pristup koji sve ljude vidi kao jednake kako bi se osigurao regionalni i globalni mir.

"U suprotnom, svako kontroverzno pitanje će samo dovesti do sve više podjela. Nažalost, ako se ne poduzmu mjere, to može dovesti do velikog globalnog sukoba", kazao je Kurtulmus.

Radionici su prisustvovali rektor IUS-a Ahmet Yildirim, turski zvaničnici, profesori i drugi gosti.

Kurtulmus će u okviru dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini sutra održati sastanak s članovima kolegija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gdje je planirana i konferencija za novinare.