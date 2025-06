U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma na području Unsko-sanskog kantona, u Bosni i Hercegovni, je u četvrtak ozvaničen početak istraživanja u vezi sa uticajem planirane izgradnje skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, u Hrvatskoj na samoj granici sa BiH.

Svemu je prethodio sastanak u Vladi Unsko-sanskog kantona na kojem je bila prisutna mješovita delegacija sačinjena od predstavnika lokalne, entitetske i državne vlasti, kao i članovi ekspertnog tima koji su istraživanja najprije započeli u Bosanskoj Krupi. Uzeti su uzorci vode, zemlje, radit će se geološka, hidrološka te istraživanje nulte radioaktivnosti i to sve s jednim ciljem - da se spriječe namjere Hrvatske i zaštite životi više od 200.000 ljudi koji žive u slivu rijeke Une.

"Za kompletne rezultate bit će potrebno uzeti uzorke tokom sva četiri godišnja doba, proces je to koji će trajati i koji će vjerujem biti ključan kako bi se spriječile namjere Hrvatske. Kada oni završe studiju uticaja na životnu sredinu, mi ćemo imati podatke za poređenje na osnovu kojih ćemo moći postupati dalje. To što je odlaganje prolongirano do iza 2028. godine daje nam i nadu da će se naći najrealnije rješenje i da će početi ozbiljni razgovori i pregovori kako bi radioaktivni otpad ostao tamo gdje je i nastao", rekao je Emir Dizdarević, predsjedavajući Ekspertnog tima za Trgovsku goru.

Kasarna Čerkezovac na Trgovskog gori, gdje Hrvatska planira da odlaže radioaktivni otpad iz NE Krško, udaljena je svega tri kilometra od granice sa Bosnom i Hercegovinom. Stanovnici 13 opština u slivu Une danas žive u strahu. Između ostalog, to je kazao i prvi čovjek Bosanske Krupe Armin Halitović.

"Uključivanjem struke ovo je sada ozbiljna priča koja će, nadamo se, dati i rezultate kako bismo spriječili namjere Hrvatske. Radi se o našoj budućnosti. Svi mi koji živimo na ovom području znamo koliko nam znači rijeka Una", kazao je gradonačelnik Bosanske Krupe Halitović.

U Strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada kasarna Čerkezovac se navodi kao lokacija za skladištenje još 1999. godine. Nakon što godinama na to niko nije reagirao, danas je Trgovska gora problem oko kojeg svi u Bosni i Hercegovini imaju jedinstven stav. Strastveni borac protiv ovog komšijskog poduhvata je i novogradsko udruženje "Green Team" koje je prije nekoliko godina organiziralo i proteste.

"Napokon i u praksi, odnosno na terenu možemo vidjeti sinhronizovan rad institucija oba entiteta po pitanju jednog problema. Možemo mi mnogo, samo kada postoji volja. Možda se nekim marginalnim problemima možemo baviti svako za sebe, ali prijetnje koje svojom veličinom prevazilaze naš životni su nešto što je zajednički interes. Izgradnja nuklearnog objekta u graničnom pojasu između BiH i Hrvatske, da bi se na tom području smještali radioaktivni otpad iz Slovenije i drugi opasni otpadi iz čitave Hrvatske nije problem na koji iko smije zažmiriti. Dužni smo jedni drugima da se zajedno borimo i izborimo, a na nama građanima je da podsjećamo sve odgovorne na dnevnoj bazi, šta je njihov posao i kakvu budućnost zahtijevamo", kaže Mario Crnković, predsjednik Udruženja "Green Team".

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder zajedno s nadležnima u Unsko-sanskom kantonu danas je potpisala i 'Partnerstvo za Unu' koje se zasniva na dogovoru između svih pojedinačnih strana, a u okviru kojeg potpisnice u skladu sa svojim potrebama i iskazanim mogućnostima razvijaju i usklađuju pojedinačne partnerske aktivnosti i ostvaruju saradnju u cilju borbe protiv skladištenja i odlaganja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, kao i u drugim oblastima saradnje na zaštiti rijeke Une.