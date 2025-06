Predsjednik Velike narodne skupštine Republike Turkiye Numan Kurtulmus izjavio je danas u Sarajevu da je zadaća cijelog čovječanstva pozvati i uspostaviti prekid vatre u blokiranom palestinskom Pojasu Gaze koji je već 28 dana izložen žestokim izraelskim napadima.

Čelnik turskog parlamenta Kurtulmus boravi u dvodnevnoj posjeti Sarajevu, u okviru koje se danas sastao s rukovodstvom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Ističući kako je to bio izuzetno koristan i konstruktivan sastanak parlamentarnih delegacija dvije zemlje, Kurtulmus je kazao da Turkiye i BiH nisu samo zemlje koje imaju dobre odnose zbog geografske blizine, već i dvije zemlje koje gaje duboke historijske i kulturološke uveze te iskreno prijateljstvo među svojim narodima.

“Želim kazati da smo saglasni da i u narednom periodu još ozbiljnije nastavimo put jačanja naših odnosa i veza na svim poljima. Želimo da se svi naši zajednički projekti što prije realiziraju, prvenstveno autoput Beograd – Sarajevo i smatramo da će to biti od koristi za sigurnost i stabilnost regije. Saglasni smo i u namjeri da dodatno jačamo naše veze i saradnju na svim poljima, uključujući investicije, trgovinu, turizam i kulturi“, kazao je Kurtulmus.

Podrška suverenitetu i cjelovitosti BiH

Kurtulmus je naglasio da Turkiye podržava teritorijalnu cjelovitost, nedjeljivost i suverenitet Bosne i Hercegovine.

Dodao je da u tom kontekstu, Turkiye podržava odlučnost bosanskohercegovačkih vlasti koje se zalažu za očuvanje suvereniteta, te da podržava napore da se spriječi bilo kakvo ugrožavanje sigurnosti, stabilnosti i statusa kojeg BiH ima kao država, a što proizilazi iz Dejtonskog mirovnog sporazuma.

“U jeku mnogih kriza i sukoba u regiji koja uključuje Balkan, Crno more, Kavkaz, Bliski isto pa sve do juga Afriike, naglasili smo da u regiji Balkana ne želimo nove tenzije i da one ne bi donijele ništa dobrog našim narodima“, kazao je Kurtulmus.

Ističući neophodnost dodatnog jačanja parlamentarne saradnje i mehanizama zarad jačanja prijateljskih. Bratskih veza između Turkiye i BiH, Kurtulmus je kazao da s nestrpljenjem očekuje da se i u PS BiH formira Grupa tursko-bosanskohercegovačkog prijateljstva po uzoru na onu koja već postoji u turskom parlamentu.

U Gazi se dešava genocid

Osvrnuvši se i da izraelske napade na blokirani palestinski Pojas Gaze, Kurtulmus je kazao da iz Sarajeva želi podsjetiti čovječanstvo da su se najveće ljudske tragedije, masakri i genocidi modernog doba dogodili u Aušvicu, Srebrenici i Gazi.

“Znate da su u Aušvicu u nacisti počinili teške zločine i genocid nad Jevrejima u koncentracionim logorima. Potom se velika ljudska drama i genocid dogodio u Srebrenici. Slično tome, danas se u Gazi dešava veliki genocid nemilosrdnim napadima izraelskih vlasti“, kazao je Kurtulmus.

Podsjetivši kako se i genocid u Srebrenici dogodio pred očima svijeta i Ujedinjenih nacija, Kurtulmus je kazao da je i sada u Gazi za četiri sedmice ubijeno više od 9.000 ljudi, uključujući više od 4.000 djece.

“Cijenjeni prijatelji, nemojte ni najmanje sumnjati, na način na koji su zaboravljena i iz historije izbrisana imena barbara koji su počinili one strašne zločine u Aušvicu i Srebrenici, tako se brzo niko neće sjećati ni imena onih koji čine zločine u Gazu. Kao čovječanstvo smo na velikom ispitu. Odavde u ime čovječanstva dižemo svoj glas za prekid sukoba i dostavu humanitarne pomoći“, poručio je Kurtulmus.

Neophodnost reforme UN-a

Šef turskog parlamenta Kurtulmus je dalje kazao da je poziv na prekid vatre i dostava pomoći u Gazi zadaća cijelog čovječanstva.

On je kazao da je svijetu hitno potrebna izgradnja pravednijeg međunarodnog sistema i reforma neefikasne strukture Ujedinjenih nacija kako bi se sudbina naroda uzela iz ruku pet povlaštenih sila u Vijeću sigurnosti i kako bi ta organizacija postala efikasna u izvršavanju svojih zadaća, uključujući zaustavljanje ratova i očuvanje mira u svijetu.

