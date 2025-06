Poslanička grupa opozicione Alijanse za budućnost Kosova (AAK) organizovala je u ponedeljak u Skupštini Kosova okrugli sto na temu „Liberalizacija viza i migracija građana“.

Predsednik AAK-a Ramush Haradinaj je u uvodnom izlaganju rekao da liberalizacija viznog rezima ima puno pogodnosti, ali da donosi i negativne posledice. On je kazao da je svaka zemlja koja je izborila bezvizni režim, doživela i odlazak mladih ljudi u zemlje Evropske unije (EU). Kako je kazao, to čeka i Kosovo, a aktuelna Vlada ne preduzima ništa da to spreči.

„Neke zemlje su preduzele preliminarne mere kako bi sprečile mlade ljude da razmišljaju o odlasku iz zemlje. Ne kažem ovo zato što smo u opoziciji, ali naša vlast je uradila suprotno“, naglasio je Haradinaj.

Haradinaj je rekao da su glavni faktori koji teraju građane da napuste Kosovo, nedostatak posla u zemlji i nedostojne plate.

Ekspert za evropske integracije Avni Mazreku rekao je da je Kosovo jedina zemlja u regionu koja do sada nije imala pravo na slobodno kretanje. I on je ukazao da će se neki sektori na Kosovu suočiti sa nedostatkom radnika kada se Kosovarima otvore granice, a pre svega sektor zdravstva.

Mazreku je naveo da je Nemačka u situaciji da joj je potrebno 1,5 miliona radnika raznih profila, te da je njen fokus na zemljama Zapadnog Balkana, poput Kosova, jer je veća mogućnost integracije balkanskih naroda.

Prema njegovim rečima, zemlje EU neće biti destinacija za život i rad samo za mlade građane Kosova, već i za one koji su prešli 40-te, koji će krenuti u potrazi za boljom zaradom.

„Ne samo deo mladog stanovništva, već mislim da će i drugi deo stanovništva biti privučen njihovim sistemima, koji su moćniji od naših. Još jedan element koji bi trebalo posmatrati kao pozitivan, ali koji se može negativno odraziti na nas, jesu porodična okupljanja“, naglasio je Mazreku.

Argjend Zejnaj iz Instituta za civilno rukovodstvo pozvao je Vladu Kosova da preduzme hitne mere za zaustavljanje eventualne migracije nakon liberalizacije viza, kroz povećanje plata i u javnom i u privatnom sektoru.

Odlukom Evropskog parlamenta, bezvizni režim za građane Kosova stupiće na snagu 1. januara 2024. godine. Početkom oktobra Vlada Kosova je pokrenula informativnu kampanju o pravilima putovanja bez viza.